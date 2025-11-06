Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Pinotepa.– La regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Caballos, fue asesinada durante la mañana de este jueves, cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán, el ataque fue realizado por personas armadas de acuerdo con los primeros reportes; la Fiscalía de Oaxaca investiga los hechos.

El Ayuntamiento San Juan Cacahuatepec 2025-2027 condenó el asesinato de la regidora Guadalupe Urban Ceballos, “era una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática en nuestro municipio”.

Las autoridades exigieron una investigación inmediata, seria y la detención pronto de los responsables del crimen, “la impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho. En San Juan Cacahuatepec rechazamos todo acto de violencia que lastime a nuestras familias y a nuestras comunidades”, señalaron en un comunicado.

De acuerdo a los pobladores de esta zona de la Costa de Oaxaca, durante la mañana de este jueves, la funcionaria había salido de su domicilio y se dirigía a un evento oficial, a las Jornadas por la Paz donde se estarían presentes niñeces y funcionarios públicos del gobierno federal y estatal.

Guadalupe Urban era regidora de parques y jardines por representación proporcional para la administración 2025-2027 en el Ayuntamiento de Cacahuatepec.

“Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto, no debe quedar impune. ¡Justicia!”, expresaron las autoridades de Cacahuatepec.

Por los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó a este medio de comunicación el asesinato de la funcionaria e indicó que ya se iniciaron las investigaciones con perspectiva de género.

Con la muerte de Guadalupe suman 75 feminicidios en Oaxaca, según reportes del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer). Del primero de enero del 2025 al 04 de noviembre sumaban 74 muertes por feminicidio en Oaxaca.

San Juan Cacahuatepec es un municipio ubicado en la Costa de Oaxaca, de acuerdo a los datos del INEGI, la población en es de casi 9 mil habitantes, el 48.1% hombres y 51.9% mujeres.

