Pachuca. - Pobladores de diversas comunidades del municipio de Tezontepec de Aldama retuvieron al subsecretario de Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Magdalena Cervantes Bautista, así como a otro funcionario de esa dependencia, quienes acudieron a una reunión con ejidatarios que manifestaban su rechazo a la construcción de un relleno sanitario en terrenos ejidales.

La retención ocurrió durante una visita técnica al predio donde se construye este proyecto, el cual había sido acordado entre autoridades ambientales y representantes de las comunidades, luego del colapso del relleno sanitario regional de Tula.

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De acuerdo con los inconformes, este relleno sanitario podría representar un riesgo de contaminación para los mantos acuíferos de la región, de los que se abastecen diversos municipios, como Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala y Progreso, entre otros, por lo que advirtieron que los lixiviados podrían contaminar el vital líquido.

Destacaron que la proximidad del proyecto con los manantiales puede generar un grave problema ambiental y tener repercusiones en la salud de los pobladores. Desde que se dio a conocer esta intención, ejidatarios y habitantes han manifestado su rechazo y exigen la suspensión definitiva de la obra.

Asimismo, condicionaron la liberación de los funcionarios a la firma de un acuerdo que garantice la cancelación del proyecto.

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