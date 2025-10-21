Chabihau, Yucatán.- Momentos de tensión se vivieron en el puerto de abrigo de Chabihau, tras un incendio de un local comercial, conocido como “Red Kay”, donde se resguardaban bidones de gasolina.

Los hechos ocurrieron esta mañana, cuando pescadores que estaban en el citado puerto se percataron del fuego, por lo que intentaron apagarlo, pero desistieron porque dentro del inmueble había combustible para lanchas.

Los pescadores llamaron al número de emergencia 911 y solicitaron el apoyo de bomberos, pero debido a la distancia entre la base de la SSP de Motul y el puerto de Chabihau, fue imposible que los bomberos llegaran a tiempo para sofocar el incendio.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa del fuego, aunque no se descarta que pudo ser un cortocircuito.

Al lugar arribaron peritos de la Policía Estatal para iniciar las investigaciones. Por suerte no se reportan lesionados, solo cuantiosos daños materiales.

