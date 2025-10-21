Más Información

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Chabihau, Yucatán.- Momentos de tensión se vivieron en el puerto de abrigo de Chabihau, tras un de un local comercial, conocido como “Red Kay”, donde se resguardaban bidones de gasolina.

Los hechos ocurrieron esta mañana, cuando pescadores que estaban en el citado puerto se percataron del fuego, por lo que intentaron apagarlo, pero desistieron porque dentro del inmueble había combustible para lanchas.

Los pescadores llamaron al número de emergencia 911 y solicitaron el apoyo de bomberos, pero debido a la distancia entre la base de la SSP de Motul y el puerto de Chabihau, fue imposible que los bomberos llegaran a tiempo para .

Lee también

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa del fuego, aunque no se descarta que pudo ser un cortocircuito.

Al lugar arribaron peritos de la Policía Estatal para iniciar las investigaciones. Por suerte no se reportan , solo cuantiosos daños materiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]