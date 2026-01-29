Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

San Francisco de Campeche,- El caso de la rectoría en la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) dio un giro, con la suspensión definitiva a favor del Doctor José Alberto Abud Flores destituido de manera ilegal como rector de esa casa de estudios.

Con la decisión del juez de Distrito, el nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado queda sin efecto, ya que el Consejo Universitario que la nombró en su sustitución tuvo su sesión (el pasado 13 de enero) en un recinto del Gobierno del Estado.

El juzgador consideró elementos de violación a la autonomía universitaria.

La audiencia incidental determinó la restitución de la situación previa al conflicto, mientras dure el juicio central.

Así, que el Dr. Abud Flores podrá reasumir su cargo.

En su momento, el académico denunció la siembra de evidencia para su detención, el pasado 12 enero del 2026.

Por ello, la Fiscalía General del Estado deberá abstenerse de cualquier acto que impida al rector ejercer sus funciones.

No se sabe si la gobernadora Layda Sansores San Román acatará el fallo o, mediante su equipo, promoverá impugnación ante un Tribunal Colegiado.

