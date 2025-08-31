Mexicali, Baja California.- La calificadora Moody’s Local México otorgó al gobierno de Baja California la calificación “A-.mx” con perspectiva estable, por el buen manejo de las finanzas públicas, su estabilidad y economía diversificada.

Esta calificación es la más alta otorgada al Estado de Baja California en los últimos 4 años, luego de un ascenso constante desde el 2022 en que inició la actual administración estatal.

Además el incremento es producto de la Estrategia del Plan Financiero Sexenal 2022-2027 de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), quien recuperó la calificación quirografaría a niveles de "A".

La mandataria estatal Ávila Olmeda celebró este resultado como una muestra de que en Baja California los recursos públicos se administran con responsabilidad, asegurando más inversión en infraestructura y bienestar para quienes más lo necesitan.

Asimismo la perspectiva estable que otorga Moody’s Local México confirma que la ruta emprendida, a través de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Marco Moreno Mexía, es la de un gobierno con disciplina financiera, inversión estratégica y visión de futuro.

Con ello, Baja California consolida su posición como un estado que brinda certeza y confianza a las instituciones financieras, y a las empresas que invierten, lo que permite mitigar la exposición a condiciones adversas.

La mandataria bajacaliforniana explicó que a lo largo de su administración, Baja California ha consolidado un manejo responsable y transparente de sus finanzas públicas, reconocido por las principales calificadoras nacionales e internacionales.

La calificación quirografaria del Gobierno del Estado de Baja California había registrado una tendencia a la baja durante los siete años previos al 2021, reflejo de un deterioro en las finanzas estatales, esta trayectoria negativa limitaba la confianza de los inversionistas y elevaba los riesgos asociados al financiamiento de la deuda pública, agregó.

Fue al inicio de su gobierno que se implementó un Plan Financiero Sexenal que planteó la estrategia en cinco vertientes: mayores ingresos, control del gasto eficiente, mayor inversión en infraestructura y gasto social y un programa de inversión en tecnologías de la información, que permitió obtener tres años consecutivos de superávits financieros, después de venir de dos administraciones con resultados deficitarios en las finanzas estatales.

En el año 2022, la calificación se mantuvo en BBB, y logró mejorar su perspectiva de negativa a estable, consolidando un primer signo de recuperación. Posteriormente, en 2023 se avanzó hacia BBB con perspectiva positiva, marcando una mejora en la expectativa de los analistas respecto al manejo de las finanzas públicas, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda estatal, expuso.

En 2024, la entidad alcanzó la calificación de BBB+ con perspectiva estable, escalando un nivel adicional y reflejando la confianza en la sostenibilidad de las políticas financieras aplicadas, finalmente, en 2025 la calificación se elevó a A- con perspectiva estable, la calificación más alta otorgada al Estado de Baja California en los últimos 4 años, lo que significa recuperar los niveles de solvencia observados por última vez en 2018, continuando así con un ciclo de recuperación en la capacidad financiera del Estado de Baja California.

Moody´s afirma que el Gobierno de Baja California tiene una economía diversificada y una base industrial robusta. Cuenta con un PIB per cápita equivalente al 130% del promedio nacional, y mantiene una distribución equilibrada entre sectores primario, secundario y terciaria.

"Gracias a esta base económica, en 2024 los ingresos propios del estado alcanzaron el 31% de sus ingresos operativos, por encima de la mediana nacional", comenta la casa calificadora.

La agencia calificadora destacó las acciones tomadas por el Gobierno del Estado para obtener los actuales resultados: "Este desempeño se debe a reformas fiscales y medidas recaudatorias que han fortalecido estructuralmente las finanzas estatales desde 2020", refiere la firma internacional.

