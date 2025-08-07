Más Información

Una persona muerta y once municipios de la región sur de Veracruz con algún tipo de afectación fue el saldo de las intensas lluvias que dejó a su paso la .

El Sistema Estatal de Protección Civil, reportó el fallecimiento de una persona en el municipio de San Juan Evangelista: se trató de un sacerdote católico que viajaba en una camioneta y fue de un río.

Además, fueron rescatadas seis personas que intentaban cruzar ríos crecidos.

Autoridades evitan inundaciones (07/08/2025). Foto: Especial
Autoridades evitan inundaciones (07/08/2025). Foto: Especial

Hubo encharcamientos, caída de árboles e en viviendas y vialidades, así como deslaves y un puente afectado y once localidades permanecen incomunicadas por desbordamiento de seis corrientes.

El gobierno estatal, informó que con la participación de autoridades federales y municipales, se atienden afectaciones.

En Sayula de Alemán, Saltabarranca y Jesús Carranza se realizan trabajos de limpieza, restablecimiento de servicios y verificación de daños en infraestructura.

Restauran daños por inundaciones (07/08/2025). Foto: Especial
Restauran daños por inundaciones (07/08/2025). Foto: Especial

En este último municipio se reportan cuatro deslaves y se inspeccionan vías férreas; mientras que en Veracruz se registran daños menores en el puente Torrentes.

Las fuerzas de tarea se mantienen desplegadas en la zona, con monitoreo constante de ríos y recorridos de atención.

