La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que el centro de la tormenta tropical Ivo, se localiza a 235 km al sur suroeste de Acapulco, Guerrero y a 350 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

Debido a las bandas nubosas se generarán lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca de 75 a 150 milímetros. Al igual que viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves y que se incremente el nivel de los ríos y arroyos, al igual que inundaciones en zonas bajas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Se le aconseja a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Podría intensificarse a huracán categoría 1

En las proyecciones de Conagua, se espera que la Tormenta tropical Ivo se intensifique y se convierta en Huracán categoría 1 el viernes 8 de agosto.

Asimismo, detalla que la fuerza de Ivo disminuirá 9 de agosto, para pasar a ser baja presión el 11 de agosto.

En las imágenes satelitales revelan que cruzará toda la costa del Pacífico, sin tocar tierra, y se irá alejando.

