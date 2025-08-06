Más Información

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Detienen a presunto integrante del Cártel de Sinaloa en El Paso, Texas; escapó de cárcel de EU

Detienen a presunto integrante del Cártel de Sinaloa en El Paso, Texas; escapó de cárcel de EU

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que el centro de la, se localiza a 235 km al sur suroeste de Acapulco, Guerrero y a 350 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

Debido a las bandas nubosas se generarán lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca de 75 a 150 milímetros. Al igual que viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves y que se incremente el nivel de los ríos y arroyos, al igual que inundaciones en zonas bajas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Lee también:

Se le aconseja a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Podría intensificarse a huracán categoría 1

En las proyecciones de Conagua, se espera que la Tormenta tropical Ivo se intensifique y se convierta en Huracán categoría 1 el viernes 8 de agosto.

Asimismo, detalla que la fuerza de Ivo disminuirá 9 de agosto, para pasar a ser baja presión el 11 de agosto.

En las imágenes satelitales revelan que cruzará toda la costa del Pacífico, sin tocar tierra, y se irá alejando.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses