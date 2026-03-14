Mérida,Yucatán.- Especialistas y Científicos de Europa, África, Oceanía, Asia y América estarán en Mérida para la Asamblea Anual del Coast Predict que se efectuará del 21 al 24 de abril próximo.

En este evento de carácter internacional compartirán investigaciones que permitan predecir lo que ocurrirá en los mares, piélagos y la meteorología, reveló Alejandro Souza Gómez, jefe del Departamento de Recursos del mar del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) en la localidad.

Asimismo, se dijo: "La Asamblea Anual de Coast Predict es un programa del diseño del océano, en la que los científicos compartirán el conocimiento de cómo estudiar y predecir el océano costero", afirmó.

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El científico del Cinvestav en Mérida expuso que en la reunión podrán predecir varias situaciones, como la llegada de la marea roja y el sargazo para saber “cómo se mueve, si está creciendo y cómo va cambiando”.

“Al tener esa información científica y precisa de los lugares afectados, las autoridades tendrían mayor control y se podrán cerrar sólo las playas con estragos por marea roja y sargazo en vez de toda la costa para no dañar al turismo y la pesca de la región”, subrayó.

En la Asamblea del Coast Predict, que será del 21 al 24 de abril próximo presentarán el Proyecto de oceanografía, a cargo Villy Kourafalou y Nadia Pinar de las Universidades de Miami y Polonia.

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“Vendrán más investigadores y científicos de los cinco continentes y de México tendremos algunos especialistas renombrados, como Julio Sheainbaum Pardo del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), pilar importante en el desarrollo de sistemas de predicción oceánica en el país”, aseguró.

Otro proyecto

Po otro lado, el jefe del Departamento de Recursos del Mar en el Cinvestav comentó que uno de los aspectos muy importantes de esa reunión de oceanógrafos del mundo es que impulsará un gran proyecto de investigación en el Caribe “para tener buenas observaciones y predicciones oceanográficas en la zona”.

El proyecto será financiado por el Fondo de Adaptación que forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y para proyecto en el Caribe destinará 30 millones de dólares para cinco años.

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“A México le tocará aproximadamente un 10 por ciento de ese dinero y será muy importante para la investigación y para el pueblo" declaró finalmente.

Porque una de las cosas que tenemos que hacer es tener comunicación con los pescadores, turistas, industria turística, empresas empacadoras, entre otros”, finalizó diciendo.

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