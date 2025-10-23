Culiacán, Sin.- En puntos distintos de la capital del estado se reportaron detonaciones de armas de fuego, con un saldo preliminar de una persona muerta por disparos, una privada de su libertad y tres más lesionados, dos de ellos, al impactarse en sus vehículos al quedar en medio de un ataque armado.

Sobre la calle Jorge Romero, de la colonia Adolfo López Mateos, varios civiles armados atacaron a balazos a dos personas del sexo masculino, uno de ellos falleció en el sitio del atentado, mientras que a su acompañante lo privaron de la libertad.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad que varios hombres armados dispararan contra dos personas del sexo masculino, uno de ellos resulto muerto, en tanto que se compañero fue “levantado” por los agresores y huyeron de la zona.

Elementos de la Guardia Nacional llegan a la zona donde se reportan enfrentamiento armados (23/10/2025). Foto: Especial

Lee también En medio de exigencias de justicia, despiden al pequeño Anuel, quien murió tras caerle una estructura dentro de su escuela en Coahuila

Sobre la prolongación del boulevard Diego Valadez, mejor conocido como el Malecón Nuevo, varios hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban en el interior de un pequeño local comercial, con la razón de venta de comida, uno de los clientes, salió corriendo del lugar pero fue herido.

Los agresores que intentaron privarlo de la libertad no lograron su objetivo, sin embargo, a causa del ataque al negocio, los conductores de dos vehículos que circulaban en esos momentos por el boulevard, se impactaron por alcance, al quedar en medio de las detonaciones, por lo que tuvieron que ser atendidos por lesiones a causa del choque.

Varios hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban en el interior de un pequeño local comercial (23/10/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr