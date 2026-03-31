El Gobierno de Nuevo León entregó 28 nuevas unidades de transporte público a la Ruta 41 El Calvario–San Andrés, como parte del proceso de renovación de la flota estatal. Las unidades darán servicio en los municipios de Pesquería, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey, y se estima que beneficiarán a más de 106 mil personas usuarias.

Durante el acto, el gobernador Samuel García Sepúlveda afirmó que, de forma paralela a los cambios en el sistema de transporte, se han reforzado las acciones de seguridad en la entidad, particularmente en el resguardo de usuarios del transporte público.

“Pues ya es hoy marzo 31 y nos fue mejor que febrero y es el mes más seguro de los últimos 16 años. Y eso gracias a la mejor policía de México. Ya somos 6 mil 600 policías; división Blindada, división Aérea, división de Inteligencia, división Mujeres, división Ambiental y la división que cuida el transporte público que antes no había. Antes en el camión pues era un viacrucis porque mucho acoso, robo, eh violencia. Hoy todos los camiones tienen cámara, conectados al C 5 y además la mayoría de las rutas donde hay denuncias está la gente de Fuerza Civil cuidando a todo Nuevo León. La seguridad mejor que nunca, el mejor mes de los últimos 16 años”, manifestó.

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El mandatario también mencionó que la administración estatal mantiene el plan de ampliar el número de unidades como parte de la modernización del sistema de movilidad, con miras a que una parte importante de la nueva flota esté en operación antes del Mundial de Futbol.

“Nuevos camiones, nuevos TransMetros, ya nos dijo Volvo que va a ser otro 100 para el Mundial; Marcopolo otro 100 y vamos a traernos más de los prometidos. Prometimos 4 mil camiones, acuérdense que nos dejaron con puros viejitos, chatarra y nos dejaron con menos de 2 mil. Vamos a ir por más de 4 mil todos nuevos, internet, clima, acceso universal, el famoso escalón bajito, acceso a gente con discapacidad, adultos mayores. Eso es el nuevo Nuevo León y claro que lo que queremos es que pues antes de que sea de que sea el Mundial estén ya la mayoría jalando y en la calle, porque al final el Mundial se acaba, pero los camiones nuevos van a ser el legado del nuevo Nuevo León”.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, señaló que el gobierno estatal optó por intervenir directamente en el sistema de movilidad tras años de rezago en el sector, con obras y adquisición de unidades.

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“Se ha trabajado construyendo dos nuevas líneas del Metro, la línea cuatro y la línea seis que quedarán como un legado hacia el futuro, la modernización de la línea uno del Metro, se han adquirido 4 mil nuevos camiones con aire acondicionado, Wi-Fi, cada uno tiene su cámara conectada al C5, botones de pánico, espacios exclusivos para mujeres, accesibilidad total con rampas para las personas con algún aparato de movilidad o alguna discapacidad y que además funcionan con tecnologías de bajas emisiones e incluso sistemas 100 por ciento eléctricos contribuyendo a la mejora de la calidad del aire”, expresó.

Añadió que, pese a los avances reportados, aún quedan pendientes en materia de movilidad, aunque aseguró que los proyectos continuarán.

“En 4 años se ha estado haciendo lo que no se hizo en 40. Y con cada paso vamos construyendo un Nuevo León que se mueve hacia adelante y que mejora la vida diaria de quien les lo habitan. Sabemos que aún falta camino por recorrer, pero estamos avanzando. Este es un compromiso que no se va a soltar por parte del Gobierno. Con cada nueva obra que se construye, con cada nueva unidad que se entrega y con cada nuevo espacio que se crea, estamos sembrando una mejor movilidad para el futuro”, dijo.

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En tanto, el director de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas Molina, explicó que la reorganización de rutas busca reducir los tiempos de espera entre unidades, además de mejorar las condiciones del servicio y su operación.

De acuerdo con el gobierno estatal, esta entrega forma parte de un plan más amplio de reconfiguración de rutas urbanas para mejorar la eficiencia del servicio sin modificar la cobertura actual en el Área Metropolitana de Monterrey.

Al evento acudieron también autoridades estatales y municipales, representantes del sector empresarial, legisladores, operadores del transporte y elementos de Fuerza Civil.

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