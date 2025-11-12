Pachuca.– Estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe” realizaron una nueva movilización en la ciudad de Pachuca, donde retuvieron al menos cinco autobuses de pasajeros, lo que afectó la circulación vehicular y provocó retrasos entre los usuarios, incluidos algunos con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los jóvenes han encabezado una serie de manifestaciones en la capital hidalguense para exigir que las autoridades estatales, federales y educativas atiendan sus principales demandas, entre las que destacan la regularización de los terrenos donde se ubica el plantel.

Durante la protesta de este miércoles, los estudiantes interceptaron las unidades sobre el boulevard Santa Catarina, y obligaron a los pasajeros entre ellos adultos mayores y personas con vuelos programados, a descender.

Autoridades mantienen dialogo con estudiantes (12/11/2025). Foto: Especial

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) acudieron al sitio e intentaron entablar diálogo con los manifestantes, quienes reiteraron que sus exigencias no sólo se limitan al tema de la propiedad del terreno, sino también a la construcción de la segunda etapa de dormitorios, pues aseguran que los actuales son insuficientes.

Asimismo, demandan la operación al 100% del comedor escolar, la ampliación de aulas y la asignación de 40 millones de pesos para el correcto funcionamiento de la institución.

