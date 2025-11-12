Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Pachuca.– Estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe” realizaron una nueva en la ciudad de Pachuca, donde retuvieron al menos cinco autobuses de pasajeros, lo que afectó la circulación vehicular y provocó retrasos entre los usuarios, incluidos algunos con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los jóvenes han encabezado una serie de manifestaciones en la capital hidalguense para exigir que las autoridades estatales, federales y educativas atiendan sus principales demandas, entre las que destacan la donde se ubica el plantel.

Durante la protesta de este miércoles, los estudiantes interceptaron las unidades sobre el boulevard Santa Catarina, y obligaron a los pasajeros entre ellos adultos mayores y personas con vuelos programados, a descender.

Lee también

Autoridades mantienen dialogo con estudiantes (12/11/2025). Foto: Especial
Autoridades mantienen dialogo con estudiantes (12/11/2025). Foto: Especial

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) acudieron al sitio e intentaron entablar diálogo con los manifestantes, quienes reiteraron que sus exigencias no sólo se limitan al tema de la propiedad del terreno, sino también a la construcción de la segunda etapa de dormitorios, pues aseguran que los actuales son insuficientes.

Asimismo, demandan la operación al 100% del, la ampliación de aulas y la asignación de 40 millones de pesos para el correcto funcionamiento de la institución.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]