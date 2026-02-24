Aguascalientes, Ags.- Un médico urgenciólogo del Hospital General de Zona número 2 del IMSS, murió la mañana de este martes al chocar su auto contra un tráiler quemado en la carretera federal 70, Aguascalientes–San Luis Potosí, utilizado en los bloqueos del domingo 22 de febrero.

El percance ocurrió antes de las 6:00 de la mañana a la altura de la comunidad de Betulia, frente a una gasolinera, en el estado de Jalisco.

Aún estaba oscuro cuando el médico urgenciólogo, identificado como José de Jesús García López de 40 años de edad, impactó su auto Honda Accord en color gris, contra la estructura del tractocamión calcinado que permanecía atravesada sobre la carretera.

Ese camión se quedó sobre la cinta asfáltica desde el domingo pasado que fue utilizado por criminales.

En las redes sociales, trabajadores de la Salud lamentaron el fallecimiento del especialista Jesús García, de 40 años de edad.

Personal forense de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en colaboración con la fiscalía jalisciense, procesó la escena del hecho de tránsito.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que acudió a Jalisco para realizar el traslado del cuerpo la persona. Foto: Especial.

Peritos procedieron a levantar el cuerpo del médico y trasladarlo a la base del Servicio Médico Forense.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, informó que en el marco de los convenios de colaboración existentes entre Fiscalías y Procuradurías del país, acudió al estado de Jalisco para realizar el traslado del cuerpo la persona, originaria de Aguascalientes.

“De acuerdo con los datos preliminares, el mecanismo de muerte derivó de un choque de vehículo de motor contra tractocamión con semirremolque de plataforma, el cual se encontraba calcinado y de forma transversal obstruyendo la vía en ambos sentidos de circulación”.

El conductor del vehículo particular se desplazaba a una velocidad mayor a la permitida con dirección de poniente a oriente, cuando se impactó de frente contra el neumático externo izquierdo del primer eje del semirremolque articulado.

