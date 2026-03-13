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Cuernavaca, Mor.- A partir de hoy, los estudiantes de primaria y secundaria en Morelos tienen prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos, una restricción que se extiende incluso a los periodos de receso.
La secretaria de Educación estatal, Karla Aline Herrera Alonso, confirmó la entrada en vigor de este decreto que, de manera selectiva, aplica exclusivamente para el alumnado y no para el personal docente.
La medida responde a los hallazgos críticos del programa "Vida Saludable", los cuales revelan que el 40% de la matrícula estudiantil padece problemas de salud visual y obesidad, condiciones vinculadas directamente al sedentarismo y al uso prolongado de pantallas.
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La disposición establece que, en caso de que los alumnos porten los dispositivos, estos deberán permanecer inactivos durante toda la jornada escolar. Como complemento a la prohibición, la Secretaría de Educación iniciará una campaña informativa dirigida a los padres de familia para advertir sobre los riesgos del uso temprano de electrónicos y fomentar la actividad física frente al ocio digital.
Esta política pública, dijo la secretaria de Educación, busca revertir la tendencia de los estudiantes a sustituir la interacción y el ejercicio por el consumo de contenidos en dispositivos móviles, priorizando la salud pública sobre la conectividad en las aulas.
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