Sheinbaum da histórico primer Grito de Independencia con un Zócalo colmado de asistentes

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

Morelia, Michoacán.- A excepción de los en los cuales, a causa de la violencia, se suspendieron las fiestas patrias de este 15 y 16 de septiembre, en las demás entidades michoacanas se reportó saldo blanco en los gritos de .

En Morelia, una pertinaz lluvia, el rechazo al cantante Cristian Nodal y una amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo que llegara muy poca gente al centro de la capital, con el fin de presenciar el Grito de Independencia y después el espectáculo gratuito.

Primero, un sujeto que se decía llamar el “Comandante Arango“, de un supuesto grupo indígena, lanzó amenazas de que su ejército criminal realizaría atentados en varios municipios de Michoacán, entre ellos Morelia, durante la celebración.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Foto: Especial
El sujeto fue detenido por la Fiscalía de Michoacán y resultó ser el secretario del ayuntamiento de Jiquilpan, Luis Ángel Del Toro Magallón.

Tres personas armadas que viajaban en una patrulla y que se identificaron como policías municipales, pero en realidad eran integrantes del CJNG, intentaron rescatar de la detención a Del Toro Magallón, por lo que también fueron detenidos.

El funcionario municipal traía en su teléfono celular las grabaciones, ediciones y evidencias de los narcovideos que publicaba en las redes sociales, al servicio de este cártel.

Todo indica que hizo efecto en la población, su última amenaza de que el grupo armado iba a cometer actos terroristas en los gritos de Independencia.

Grito de Independencia en Michoacán. Foto: Especial
Debido a amenazas y ataques armados, Peribán, Tocumbo, Uruapan y Zinapécuaro cancelaron la arenga y el desfile cívico-militar del 215 Aniversario del inicio de Independencia.

Además, que una copiosa lluvia hizo lo suyo, junto con el rechazo público de grupos de feministas, que hicieron una campaña en contra del cantante Cristian Nodal, quien pisa el escenario de la Avenida Madero Oriente, para encabezar el espectáculo gratuito de las fiestas patrias.

Hasta el corte de las 11 de la noche, no se han reportado incidentes en los municipios donde sí se llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia.

