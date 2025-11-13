Oaxaca.— Marco Antonio Hernández Ramírez, director de Logística de la Oficina Central de la Línea K del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, rechazó tener relación alguna con el grupo criminal conocido como “Los Cromos”, luego de que en días recientes circularon versiones periodísticas que lo asociaban con esa organización.

Aseguró que previamente hubo una campaña de difamación en su contra, por lo que solicitó desde entonces a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que confirmaran si existía una investigación abierta en su contra. Ambas instituciones respondieron que no hay carpetas de investigación registradas a su nombre. Información que prevalece a la fecha.

En su respuesta oficial, la FGR informó al director de Logística que, tras una revisión exhaustiva en sus bases de datos —desde enero de 2023 a la fecha—, no se localizó ningún procedimiento penal en su contra, por lo que no existe impedimento legal que deba atender. La Fiscalía de Oaxaca emitió una notificación en el mismo sentido.

Hernández calificó como “desafortunadas” las publicaciones que lo señalan y sostuvo que carecen de sustento y pruebas. Señaló que su labor dentro del proyecto del Tren Interoceánico se ha mantenido siempre en el ámbito administrativo y "con estricto apego a la legalidad".

“Tengo dos años trabajando en la Línea K del Tren Interoceánico con una gran carga de responsabilidad. Mi actividad pública nada tiene que ver con hechos ilícitos o con grupos delictivos”, declaró. Añadió que la información divulgada “ha dañado injustamente” su imagen y la de su familia.

El directivo aseguró que se ha puesto a disposición de las autoridades federales y estatales para aclarar cualquier señalamiento y reiteró que no existe mandamiento judicial ni investigación en su contra.

También expresó su respaldo a las acciones institucionales desplegadas en la región del Istmo para restablecer la seguridad.

“Apoyo firmemente todo acto de gobierno que busque restablecer la paz y la armonía en nuestra región. Para avanzar en el desarrollo del Istmo necesitamos seguridad y orden”, afirmó.

Finalmente, insistió en que las imputaciones difundidas sobre su persona son “infundadas y carentes de sustento” y que su nombre “ha sido utilizado de forma irresponsable”, lo que ha provocado un daño directo a su honor y reputación.

