Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa agradeció el impulso que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum al desarrollo social de Quintana Roo.

Al participar en “La Mañanera del Pueblo”, que se realizó en la Base Aeronaval de Chetumal, Lezama Espinosa hizo un recuento del crecimiento que ha tenido Quintana Roo con el apoyo y respaldo del gobierno de la Cuarta Transformación.

“Hay un largo camino por andar, pero vamos en el camino correcto” expresó al destacar que Quintana Roo es ejemplo nacional de crecimiento económico gracias al turismo, a la inversión, y a las manos trabajadoras que dan lo mejor de sí todos los días.

En la conferencia de prensa se informó que hoy Quintana Roo genera una derrama de 400 mil millones de pesos anuales, cuenta con 4 aeropuertos internacionales, 12 estaciones del Tren Maya, 136 mil cuartos de hotel, 12 destinos turísticos, más de 7 millones de cruceristas, 33 millones de pasajeros vía aérea y 22 millones de turistas de pernocta.

En relación con el sargazo, la gobernadora dio a conocer los avances que se tienen en la estrategia integral de atención de la mano con la Secretaría de Marina y la SEMARNAT.

Se tienen más de 9.5 kilómetros de barreras antisargazo, se operan 11 sargaceras costeras, una transoceánica, 22 embarcaciones menores y se están por recibir 4 embarcaciones de aguas someras.

Mara Lezama destacó que los polos de desarrollo, la vivienda para el bienestar, las becas Rita Cetina, Salud Casa por Casa, la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, así como los programas estatales como Mujer es Poder, Comemos Tod@s, Artesanas del Bienestar, etc., contribuyen a la reducción de la pobreza.

Durante la conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en Quintana Roo, de julio de 2024 a julio de 2025, los homicidios dolosos bajaron 61.3 %. En Benito Juárez la reducción fue de 70.6 % y los delitos de alto impacto en el estado cayeron 29.2 % en el último año.

Asimismo, García Harfuch agradeció a la gobernadora Mara Lezama por la coordinación en seguridad, lo que ha arrojado buenos resultados: Se aseguraron 1,300 kg de droga aquí en Quintana Roo, fueron detenidas 3,258 personas, todas por delitos de alto impacto y la Fiscalía General del Estado ha vinculado a más de 90%.