Hermosillo, Sonora.- Ceci Patricia Flores Armenta líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora hizo un llamado urgente al gobernador Alfonso Durazo para que se les proporcione más apoyo y seguridad en las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Este domingo, un grupo de madres, padres, hermanos y familiares de personas desaparecidas se reunieron una vez más para continuar con la incansable búsqueda de sus seres queridos. Sin embargo, el esfuerzo por encontrar a las víctimas se ve opacado por la creciente inseguridad y la falta de apoyo institucional.

Durante esta jornada, solo un elemento de seguridad, una mujer de la Fiscalía, acompañaba a las buscadoras, situación que generó una profunda preocupación entre las asistentes.

Lee también Amarran a presunto ladrón por intentar ingresar a vivienda en Yucatán; ya fue encarcelado

"¿Para cuántas personas estamos aquí? ¿Cuántas familias estamos aquí para solamente un elemento de seguridad?", cuestionó con angustia Ceci Patricia Flores Armenta, en un video dirigido al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

“No puede ser posible que esté pasando esto. Necesitamos más apoyo”, exclamó, visiblemente afectada por la situación.

La madre de uno de los desaparecidos recordó que, aunque reconocen los esfuerzos del gobernador en apoyo a las víctimas, la situación actual requiere una atención más urgente. "Sabemos que tenemos un gobernador sensible, empático, que ha apoyado mucho a las víctimas, pero necesitamos que en esta ocasión apoyen muchísimo más", dijo.

Lee también Mueren cinco personas en accidente carretero en Tamaulipas; cuatro más se encuentran graves

El miedo, la inseguridad y la falta de recursos son factores que están dificultando enormemente las labores de búsqueda.

“El miedo nos está matando. El no poder salir a buscar a nuestros hijos, porque tenemos miedo. No podemos salir sin seguridad. No puede ser posible que tengamos que hacer un trabajo que le corresponde al gobierno y no nos den las herramientas para seguirlo haciendo”, expresó Ceci Patricia, quien enfatizó que las madres y padres de los desaparecidos están dispuestos a continuar su labor, pero requieren garantías de seguridad para poder llevarla a cabo.

Hizo una petición de esperanza: "Queremos caminar en la búsqueda de nuestros desaparecidos, pero caminar sin miedo y con la seguridad de que vamos a estar seguras para seguir haciendo el trabajo que les corresponde. Lo hacemos por amor a nuestros desaparecidos, pero necesitamos las herramientas para poder seguir con esta búsqueda. Necesitamos a nuestros hijos de vuelta en casa".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov