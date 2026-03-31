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Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la localización con vida de la joven Carmiña Miroslava Castro Salazar de 29 años, quien fue privada de su libertad por un grupo de hombres armados el domingo pasado muy cerca del sector habitacional de la Conquista, en la parte norponiente de Culiacán.
Lo anterior fue informado a través del programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula, donde se señaló que la influencer y repostera fue liberada aproximadamente a las 3 de la madrugada por las inmediaciones de la colonia El Barrio, al oriente de la capital del estado.
Por su parte, el colectivo Sabuesos Guerreras agradeció a través de su cuenta de Facebook a quienes compartieron su ficha de búsqueda.
Secuestran a influencer repostera en Culiacán; buscan a Carmiña Castro tras privación de la libertad
afcl/LL
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