Más Información

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

ONG piden diálogo con Hacienda, SAT y Bienestar; advierten riesgos a proyectos sociales por medidas fiscales

Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas

Sheinbaum alista reunión con Grupo Interinstitucional tras derrame petrolero en el Golfo; Alicia Bárcena visita playas contaminadas

Villamil descarta “jalón de orejas” de Sheinbaum tras pifia de Infodemia; acusa a Salinas Pliego de “magnificar” el asunto

Villamil descarta “jalón de orejas” de Sheinbaum tras pifia de Infodemia; acusa a Salinas Pliego de “magnificar” el asunto

Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna

Artemis II: La tripulación más diversa y la primera mujer; estos son los astronautas de la misión de la NASA a la Luna

Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán

Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Miroslava; fue privada de la libertad en Culiacán

SAT da otra prórroga a importadores para cumplir con reforma aduanera; amplía plazo hasta el 1 de junio

SAT da otra prórroga a importadores para cumplir con reforma aduanera; amplía plazo hasta el 1 de junio

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la localización con vida de la joven de 29 años, quien fue privada de su libertad por un grupo de hombres armados el domingo pasado muy cerca del sector habitacional de la Conquista, en la parte norponiente de Culiacán.

Lo anterior fue informado a través del programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula, donde se señaló que la influencer y repostera fue liberada aproximadamente a las 3 de la madrugada por las inmediaciones de la colonia El Barrio, al oriente de la capital del estado.

Por su parte, el colectivo Sabuesos Guerreras agradeció a través de su cuenta de Facebook a quienes compartieron su ficha de búsqueda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]