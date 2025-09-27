Hermosillo, Sonora.- Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en Sonora han provocado la muerte de una mujer en Nogales y la desaparición de un hombre que fue arrastrado por la corriente del Río Bacanuchi.

La tarde del viernes una mujer adulta mayor identificada como Margarita, murió al caerle una roca mientras transitaba en un vehículo sobre el Periférico Oriente de Nogales.

La mujer viajaba con su hija cuando ocurrió el desprendimiento de una roca que impactó el cristal trasero del automóvil, provocándole traumatismo craneoencefálico severo, por lo que los esfuerzos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja fueron inútiles. Fue declarada sin vida.

Julia Guadalupe Ochoa, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil (CMPC) informó que se atendió el lamentable hecho fortuito, donde una mujer perdió la vida tras el desprendimiento de una roca que impactó un vehículo en movimiento.

Lee también: Sábado violento en Veracruz: hallan cuerpos y cabezas humanas en distintas regiones del estado

“Estamos reforzando las labores de monitoreo en cerros y arroyos, así como la limpieza de cauces para reducir riesgos. Pedimos a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar circular por zonas de riesgo durante las lluvias”, agregó Ochoa.

Durante la contingencia, se atendieron diversos llamados relacionados con deslaves, caída de bardas, árboles derribados, inundaciones en viviendas y vehículos varados en arroyos, siempre con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias nogalenses, dijo.

Reabren tramos carreteros Ímuris-Cananea y Arizpe-Cananea, afectados por deslaves Foto: Especial.

Desaparece hombre tras ser arrastrado por el Río Bacanuchi

Lo que parecía ser un trayecto habitual entre comunidades serranas terminó en tragedia este fin de semana, luego de que Aurelio Esquer, originario de Cananea, fuera arrastrado por la corriente de un vado crecido por las lluvias, sin que hasta ahora se tenga noticia de su paradero.

El incidente ocurrió en el vado conocido como Pozo Nuevo, un cruce natural ubicado entre los municipios de Arizpe y Cananea, en plena sierra sonorense.

Lee también: Decomisan armas punzocortantes, droga y teléfonos celulares en operativo sorpresa en penal de Campeche

La zona, frecuentemente transitada por residentes locales, se convirtió en un punto de alto riesgo debido a las intensas precipitaciones que se registraron en las últimas horas.

Aurelio Esquer viajaba en un vehículo tipo pickup, con una persona que logró ponerse a salvo

La corriente del río, que aumentó de forma súbita e impredecible, lo arrastró varios metros hasta perderse de vista.

Desde la tarde del viernes cuando ocurrió el incidente, cuadrillas de Protección Civil, bomberos y voluntarios locales han desplegado un operativo de búsqueda por tierra y agua. Drones, perros rastreadores y maquinaria especializada se han sumado a los esfuerzos, mientras la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Lee también: Inauguran Recinto Universitario Polivirtual en Tamaulipas; ofrece oferta académica en línea

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a no cruzar arroyos ni vados, por mínimos que parezcan, especialmente durante este temporal, en el que las lluvias han suscitado ya varias emergencias en la región.

Reabren tramos carreteros

La tarde de este sábado, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se han reabierto los tramos carreteros Ímuris-Cananea y Arizpe-Cananea, luego de los efectos de las recientes lluvias.

Pide a los automovilistas que conduzcan con precaución y atiendan las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar, pues continúan las reparaciones y recorridos preventivos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr