El gobernador Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval inauguraron el Recinto Universitario Polivirtual que ofrece programas académicos en línea y a distancia que permitirá ampliar la cobertura del IPN.

Este Recinto Universitario se ubica en el municipio de González. "Es el primer sistema de Educación Polivirtual que se establece en México", expresó Villarreal.

Por su parte, el director del politécnico explicó que el Polivirtual fue diseñado como plataforma estratégica de programas académicos flexibles, de calidad y que ofrecen un modo de aprendizaje autónomo y a distancia, para ampliar la cobertura del IPN.

Lee también Médicos sin Fronteras se retira de Tamaulipas tras ocho años de trabajo

El gobernador, Américo Villarreal; el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes y el alcalde, Miguel Alejandro Zúñiga en la inauguración del Recinto Universitario Polivirtual. Foto: Especial

El nuevo plantel en González cuenta con 10 carreras, que incluyen nueve licenciaturas y una ingeniería en negocios energéticos sustentables, además de ocho bachilleratos bivalentes, tres facilitadores y cinco aulas.

Como parte de los convenios, las y los alumnos recibirán beca del 100%, seguro médico y acceso a movilidad estudiantil.

El alcalde de González, Miguel Alejandro Zúñiga, mencionó que la inversión municipal fue de cinco millones de pesos "para [poder] brindarle a nuestra juventud las herramientas fundamentales que habrán de transformar su futuro y el de González entero", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc