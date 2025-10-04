Guanajuato, Gto. - La alcaldesa Samantha Smith llegó a un acuerdo con el Sindicato de Camioneros de Servicio Público de Carga y Materialistas de Guanajuato (CTM) para asegurar la recolección de basura en la ciudad durante el Festival Internacional Cervantino (FIC) que se llevará a cabo del 10 al 26 de octubre del 2025, con la expectativa de recibir más de 210 mil visitantes.

El convenio se concretó para mantener la capital limpia, ordenada y lista para recibir a miles de personas durante la temporada más intensa del año, comentó la presidenta municipal, dijo.

El operativo comenzará este lunes 6 de octubre, con 6 camiones que reforzarán el sistema de limpia municipal.

Lee también: Detienen a célula delictiva en Morelos; estarían relacionados con asesinato de exsecretario municipal de Huitzilac

En espera de que la Tesorería concluya el proceso administrativo de contratación del servicio, y a efecto de no demorar las acciones de aseo, 10 días de operación serán cubiertos con recursos de la partida de “Sueños y Sonrisas”, derivada de su salario de la alcaldesa.

“Lo importante es que la ciudad no se detenga. La limpieza no puede esperar a los trámites. Los trabajadores de la CTM son responsables, conocen el municipio y están listos para ayudar. Yo voy a respaldar los primeros días con mi partida personal, señaló Samantha Smith.

A partir del día 13 y hasta el 15 de enero de 2026, la Tesorería Municipal evaluará y determinará la partida adecuada para financiar la continuidad del servicio, contemplando los meses de mayor generación de residuos: Festival Internacional Cervantino, Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo y cierre del ejercicio fiscal.

Lee también: Detienen a cuatro adolescentes tras secuestro y muerte de un joven en San Luis Potosí

La alcaldesa destacó que trabajar con los integrantes del sindicato representa una alternativa eficiente, económica y solidaria, ya que los propios operadores se hacen cargo del diésel, seguros y mantenimiento de sus unidades.

“Es un ganar-ganar: ellos trabajan, la ciudad se mantiene limpia y el turismo no se ve afectado”, resaltó.

Dijo que el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la limpieza urbana, la economía local y la preparación de la ciudad para recibir a visitantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr