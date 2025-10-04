Cuatro jóvenes adolescentes fueron arrestados la madrugada del viernes por su presunta participación en el secuestro y fallecimiento de un hombre en el fraccionamiento El Aguaje, al sur de la capital potosina.

De acuerdo con el informe oficial, una llamada de auxilio al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la privación de la libertad de un individuo.

Testigos indicaron que la víctima había sido obligada a subir a un vehículo gris, lo que desató un operativo inmediato por parte de la Guardia Civil Estatal.

Tras una intensa búsqueda, los agentes lograron ubicar un automóvil Mazda en el cruce de las calles Prolongación Salk y Eje 122.

Tras una intensa búsqueda, los agentes lograron ubicar un automóvil Mazda en el cruce de las calles Prolongación Salk y Eje 122. Foto: Especial.

Lee también: “Tenemos esperanza que sigan vivos”

En el interior viajaban cuatro adolescentes que fueron asegurados, además de localizarse un arma de balines con apariencia de fuego real.

Sin embargo, la víctima no se encontraba en el lugar. Momentos más tarde, los cuerpos de emergencia localizaron el cuerpo sin vida del hombre al fondo de un barranco cercano. Se presume que cayó mientras intentaba escapar de sus captores.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ya tomó el caso bajo su jurisdicción y confirmó que los cuatro detenidos enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad y homicidio. Debido a su edad, se mantiene la reserva de su identidad, pero se informó que todos son menores de edad originarios de la capital potosina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr