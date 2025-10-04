Cuernavaca, Mor.- Cuatro integrantes de la célula delictiva “Los Vara”, con influencia en la zona norte y centro de Morelos, fueron detenidos con armas de grueso calibre, armas cortas, cartuchos y dos grabadas metálicas de punta amarilla calibre 40 milímetros.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que “Los Vara” y/o “Los Roques” están identificados como grupos delictivos dedicados al robo de autos y al transporte de carga y despojos.

Los detenidos estarían relacionados con el adelanto del exsecretario municipal de Huitzilac, Alejandro Mancilla Cueto, ultimado en abril de este año afuera de la presidencia municipal.

La localización y detención de los presuntos delincuentes fue posible porque en las últimas semanas se conformó un equipo operativo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina con quienes realizaron dos acciones en el municipio de Huitzilac, en atención a reportes de emergencia al 911.

Las alerta indicaron que personas armadas a bordo de vehículos, circulaban en las calles de municipio de Huitzilac, del que resultó la ubicación y aseguramiento de personas en diversos eventos en el Barrio San José.

La primera acción operativa se realizó en la calle Venustiano Carranza, donde fue detenido Carlos "N" de 20 años, a quien se le aseguró una arma de fuego corta cal. 22, abastecida con cartuchos útiles y narcótico, asimismo se aseguró un automóvil BMW X1 Blanco con permiso para circular de Guerrero, estando abordo Diana María "N" de 35 años, a quien se le aseguró una arma corta calibre 9 milímetros abastecida con cartuchos útiles, por lo que al realizar una inspección en el interior del vehículo se aseguraron 2 granadas calibre 40 milímetros.

Las personas detenidas y lo asegurado fue presentado a disposición ante el Agente del Ministerio Público. Foto: Especial.

En una segunda acción en el mismo barrio, se aseguró al interior de un vehículo Nissan Kicks rojo con permiso provisional de Guerrero a Carlos "N" de 45 años, alias "El Enano", identificado como líder de la banda, con una arma larga fusil calibre 5.56, así como con narcótico.

En el asiento del copiloto, viajaba Lizbeth Víctoria "N" de 29 años con una menor de edad en la parte trasera, asegurándole 15 bolsas de sustancia similar al "Cristal" y una pistola calibre 9 milímetros abastecida con cartuchos útiles. En la misma unidad además se aseguró diverso material bélico como son cartuchos de diversos calibres, una escopeta y radios de comunicación. La menor de edad fue entregada a sus familiares, para salvaguardar su integridad física.

El arsenal decomisado son un fusil calibre 5.56, con un cargador de similares colores abastecido con cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

También aseguraron un arma corta negra con café calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas.

Un arma corta calibre 9 milímetros negra, con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Un arma corta Cal. 22 negra con cachas café, con un cargador abastecido con cartuchos útiles, así como dos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, 88 cartuchos de diversos calibres para arma cortas y escopeta, además de 15 bolsas con dosis de sustancia similar al Cristal.

Los detenidos portaban sistemas de radio comunicación con 6 radios portátiles de comunicación con sus respectivos cargadores y dos camionetas de lujo con reporte de robo, una camioneta BMW blanca X1 y una camioneta NISSAN kicks roja, ambas con permiso para circular de Guerrero.

Las dos camionetas tienen reporte de robo y presentan alteración en sus medios de identificación.

Las personas detenidas y lo asegurado fue presentado a disposición ante el Agente del Ministerio Público de FGE Morelos.

