Culiacán.- En un operativo conjunto de elementos navales y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en la comunidad de El Llano de Abajo, en Culiacán, lograron liberar a una persona privada de su libertad y detuvieron a cinco personas con un arsenal y con dos vehículos con reporte de robo.

Las autoridades que, en recorridos terrestres por diversos poblados cercanos a la capital del estado, detectaron movimientos inusuales y reportes de personas privadas de su libertad, por lo que procedieron a ubicar el sitio donde se presumía se encontraba el grupo delictivo.

Con la detención de los cinco civiles y la liberación de una víctima de privación de su libertad, se aseguraron dos vehículos con reporte de robo, se trata de una Highlander XLE, de la marca Toyota y un Nissan Tipo X-Trail.

En el sitio se aseguró una ametralladora M29S semiautomática con un cofre y una cinta eslabonada de 5.56 mm, un fusil Pioneer Arms Corp calibre 7.62X 39 mm, un fusil WASR-10, otro fusil Bushmaster con cargador abastecido, una ametralladora Thompson, calibre 45 y un fusil AR-15, calibre 5.56X 45 mm.

También se aseguró un total de 30 envoltorios de una yerba verde seca con las características de la marihuana, una antena de radio, cuatro chalecos balísticos y puntas de acero para dañar las llantas de los vehículos.

afcl/LL