Pachuca.- La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo mantiene abiertas las investigaciones en torno al asesinato de dos hombres, así como por el intento de homicidio de otro más, quien fue localizado junto a un vehículo totalmente calcinado.

Se dio a conocer que este día fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos personas. Uno de ellos estaba al interior de una maleta abandonada entre las localidades de Almoloya y Vista Hermosa, en el municipio de Cuautepec.

De acuerdo con el reporte, durante un recorrido de vigilancia, elementos de seguridad detectaron una maleta sospechosa, de la cual sobresalían partes del cuerpo de una persona. Al acercarse para verificar, confirmaron que dentro se encontraba un hombre con visibles huellas de violencia y sin signos vitales. La víctima permanece en calidad de desconocida.

En otro hecho, ocurrido en la localidad de Jagüey de Téllez, en el municipio de Zempoala, sobre la calle Fraternidad y frente a un edificio, fue hallado el cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego. Se informó que la víctima respondía a las iniciales Israel N., y desde hace tres meses laboraba en las obras del Tren México–Pachuca. Era originario de la Ciudad de México.

Mientras tanto, en Tula, por la mañana se reportó el hallazgo de un automóvil totalmente calcinado sobre la carretera Tula–Xochitlán. En el lugar también fue localizado un hombre herido por proyectil de arma de fuego.

El lesionado fue identificado como Francisco N., de 37 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Tula-Tepeji, donde se reporta como grave. El área fue acordonada para las diligencias correspondientes por parte de la Procuraduría de Justicia.

