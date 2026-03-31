Hermosillo. - Ceci Patricia Flores Armenta, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, recibió este martes los restos de su hijo Marco Antonio.

Afuera del Servicios Médicos Forenses (Semefo) de Hermosillo, informa que durante dos días velará a Marco Antonio en Bahía de Kino, en la casa donde lo esperaron durante años.

Pero incluso en este momento, la búsqueda no termina. “No ha acabado”, afirma. Porque lo que encontró fue apenas una parte. “Voy a buscar lo más que pueda de mi hijo. No me voy a rendir”.

El hallazgo, reconoce, fue posible gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia de Sonora. Esta vez -subraya- no tiene reproches.

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Entregó una carpeta de investigación completa y, en una semana, se logró lo que años de omisión no permitieron: localizar a los responsables, obtener información y llegar al sitio.

Aun así, su discurso no cambia en lo esencial. No busca justicia. No cree en ella. Tampoco busca venganza.

“El mejor castigo para ellos (los asesinos) es mi perdón”, dice, firme. “Yo los perdono de corazón. Que sea Dios el que los juzgue”.

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Habla también de su nieta, que espera en casa sin entender del todo. No ha podido explicarle. No hay palabras suficientes para decirle que su padre volverá, pero no como debería.

Y hace otro anuncio. Se trasladará a Sinaloa de forma permanente en cuanto despida a Marco Antonio, se va a buscar a su otro hijo, Alejandro, desaparecido desde hace diez años.

En medio de su duelo, también hay espacio para la denuncia. Cuestiona las cifras oficiales, la indiferencia institucional, pero también interpela a las familias que no buscan.

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“Nadie merece desaparecer”, insiste. Y recuerda que en Sonora hay miles de ausentes, pero pocas manos escarbando la tierra.

“Si mi hijo no hubiera desaparecido, no existirían las búsquedas”, afirma. Siete años de lucha que han permitido encontrar a más de cinco mil personas, con vida y sin ella.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo del 2019, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron su domicilio en Bahía de Kino, Sonora. Su desaparición dio origen al colectivo Madres Buscadoras de Sonora que ha localizado a más de 5 mil personas desaparecidas, cientos de ellas con vida en cárceles, anexos, centros de rehabilitación, en las calles, desagües, debajo de los puentes y hasta en el desierto.

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