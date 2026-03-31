Más Información

"No me arrepiento, ya lo hecho, hecho está”; por 4 mil pesos a la semana, Rodrigo secuestraba y torturaba en Ciudad Juárez

"No me arrepiento, ya lo hecho, hecho está”; por 4 mil pesos a la semana, Rodrigo secuestraba y torturaba en Ciudad Juárez

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Con "anticoncierto", familiares de Miguel Ángel Rojas exigen judicializar caso Axe Ceremonia; "se privilegió el dinero antes que la vida"

Con "anticoncierto", familiares de Miguel Ángel Rojas exigen judicializar caso Axe Ceremonia; "se privilegió el dinero antes que la vida"

México frena feminicidios y homicidios de mujeres en 6 años; bajan de 10.5 a 7.6 víctimas diarias

México frena feminicidios y homicidios de mujeres en 6 años; bajan de 10.5 a 7.6 víctimas diarias

En México, cada día desaparecen o asesinan a 14 mujeres; en los últimos 10 años, 34 mil 645 han sido víctimas de feminicidio

En México, cada día desaparecen o asesinan a 14 mujeres; en los últimos 10 años, 34 mil 645 han sido víctimas de feminicidio

“Caída de El Mencho no frena reclutamiento de menores del CNJG”

“Caída de El Mencho no frena reclutamiento de menores del CNJG”

Juchitán, Oax. – Elementos de la policía municipal localizaron en la mañana de este martes, el de una persona dentro de una bolsa negra, en terrenos de la colonia Guié Xhuba, conocida como colonia fantasma, al nororiente de esta ciudad juchiteca.

La víctima fue identificada como “Manuel” o “Emanuel”, de 17 años de edad y que había sido unas horas antes. Vivía con sus padres en la colonia Mártires 31 de julio, de esta ciudad.

Lee también

El hallazgo del cuerpo del adolescente consternó a la sociedad juchiteca que desde hace varios meses vive en constante temor por el clima de violencia traducido en ejecuciones y cobro de piso, pese a la presencia policial y a la implementación de operativos.

Por la mañana de ayer, a un costado de la carretera Transístmica, entre , cerca del punto conocido como IMECA, fue localizado el cuerpo de otro masculino con las manos atadas.

La fiscalía de Oaxaca ha informado que equipos interdisciplinarios investigan esos y otros homicidios registrados en esta ciudad, que al cierre de este mes de marzo suman 22, de acuerdo con el seguimiento hemerográfico.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]