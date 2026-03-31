Juchitán, Oax. – Elementos de la policía municipal localizaron en la mañana de este martes, el cuerpo calcinado de una persona dentro de una bolsa negra, en terrenos de la colonia Guié Xhuba, conocida como colonia fantasma, al nororiente de esta ciudad juchiteca.

La víctima fue identificada como “Manuel” o “Emanuel”, de 17 años de edad y que había sido reportado como desaparecido unas horas antes. Vivía con sus padres en la colonia Mártires 31 de julio, de esta ciudad.

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El hallazgo del cuerpo del adolescente consternó a la sociedad juchiteca que desde hace varios meses vive en constante temor por el clima de violencia traducido en ejecuciones y cobro de piso, pese a la presencia policial y a la implementación de operativos.

Por la mañana de ayer, a un costado de la carretera Transístmica, entre Juchitán-Tehuantepec, cerca del punto conocido como IMECA, fue localizado el cuerpo de otro masculino con las manos atadas.

La fiscalía de Oaxaca ha informado que equipos interdisciplinarios investigan esos y otros homicidios registrados en esta ciudad, que al cierre de este mes de marzo suman 22, de acuerdo con el seguimiento hemerográfico.

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