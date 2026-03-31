Celaya, Gto.- Al cumplirse dos años del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que dos personas detenidas fueron vinculadas a proceso penal y hay otras órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar.

Las personas detenidas tienen la calidad de autores materiales del hecho, y con relación a los autores intelectuales se sigue trabajando.

Gisela Gaytán murió en un ataque armado la tarde del 1 de abril de 2024 en la comunidad San Miguel Octopan, por individuos que utilizaron motocicletas y un vehículo para darse a la fuga.

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El primer fiscal del estado afirmó que en el caso de Gisela Gaytán “sí se hizo justicia”, aunque admitió que aún no se tiene sentencia del órgano jurisdiccional.

Vázquez Alatriste evitó proporcionar información sobre el móvil del crimen y dar detalles de las investigaciones, porque así lo ha pedido la familia de la víctima, y en apego al protocolo con el que debe conducirse la fiscalía.

“Recuerden que, en casos de feminicidio, homicidios de esa naturaleza, grave, deleznable, despreciable, la fiscalía, el Ministerio Público tiene un protocolo de información... la familia sí está enterada de lo que se ha hecho al respecto y no es deseo de la familia que demos información; entonces aquí sí apelo a su comprensión”, dijo el fiscal.

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Investigan a tesorero municipal

El tesorero municipal de Apaseo el Alto, Jaime Aguirre Mejía, es buscado por la Fiscalía General del Estado por el presunto desfalco de recursos públicos.

Aguirre Mejía se ausentó de sus funciones en los primeros días de marzo con el argumento de que se encontraba enfermo; presuntamente se tomaría una semana para atenderse, sin embargo, desde entonces se desconoce su paradero.

El fiscal Vázquez Alatriste explicó que hay una investigación firme en contra del tesorero, y ahora está en proceso la cuantificación de los daños.

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Dijo que hay un detrimento económico al erario público, y que podrían configurarse diversos delitos en la conducta que se atribuye al funcionario público, entre ellos el de peculado.

El abogado señaló que el tesorero no se ha presentado ante el Ministerio Público que integra la Carpeta de Investigación por su calidad de imputado.

La semana pasada, la alcaldesa de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, señaló que se presentó denuncia por los delitos que resulten contra Aguirre Mejía y realiza una auditoría para establecer el dinero faltante. Dijo que el tesorero abandonó el cargo, “primero se reportó enfermo”, y luego ya no se presentó.

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