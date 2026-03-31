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Oxkutzcab, Yucatán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intensificaron el de un joven con discapacidad auditiva extraviado en montes cercanos a Oxkutzcab, utilizando drones con visión nocturna y térmica para ampliar el rastreo en zonas de difícil acceso.

El joven fue identificado como , de 28 años, quien fue visto por última vez en la salida del municipio con rumbo hacia Akil el pasado domingo, luego de acompañar a un familiar en labores del campo.

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De acuerdo con los reportes, el extraviado mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena y cabello negro corto; al momento de su extravío vestía playera amarilla, short gris, botas de hule negras y gorra blanca.

Las autoridades informaron que desde el reporte al número de emergencias 9-1-1 se activaron protocolos de localización, desplegando , agentes de investigación y apoyo de la Policía Municipal, además del uso de tecnología aérea para cubrir mayor terreno.

La SSP mantiene coordinación con familiares y autoridades locales, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona sur del estado, exhortando a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que ayude a su localización.

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