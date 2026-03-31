Oxkutzcab, Yucatán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intensificaron el operativo de búsqueda de un joven con discapacidad auditiva extraviado en montes cercanos a Oxkutzcab, utilizando drones con visión nocturna y térmica para ampliar el rastreo en zonas de difícil acceso.

El joven fue identificado como Juan Diego Pech Cetina, de 28 años, quien fue visto por última vez en la salida del municipio con rumbo hacia Akil el pasado domingo, luego de acompañar a un familiar en labores del campo.

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De acuerdo con los reportes, el extraviado mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena y cabello negro corto; al momento de su extravío vestía playera amarilla, short gris, botas de hule negras y gorra blanca.

Las autoridades informaron que desde el reporte al número de emergencias 9-1-1 se activaron protocolos de localización, desplegando recorridos terrestres, agentes de investigación y apoyo de la Policía Municipal, además del uso de tecnología aérea para cubrir mayor terreno.

La SSP mantiene coordinación con familiares y autoridades locales, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona sur del estado, exhortando a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que ayude a su localización.

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