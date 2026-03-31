Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Salud confirmó nuevos casos de sarampión asociados al brote registrado en el municipio indígena de Coatetelco, como parte del seguimiento epidemiológico permanente en la zona. Morelos registra en este año 25 casos.

Hasta este martes el sector Salud lleva identificados dos casos correspondientes a un menor de un año siete meses y otro de once meses de edad, ambos residentes de la localidad y sin antecedente de vacunación.

También confirmó los contagios de seis personas: cinco mujeres de 32, 21, 16, 24 y 43 años, así como un hombre de 23 años de edad. Todas residen en Coatetelco y no cuentan con antecedente vacunal.

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De acuerdo con la investigación epidemiológica, las personas confirmadas refieren haber asistido a un evento social en la localidad, identificado como posible punto común de exposición.

Frente a este escenario, la Secretaría de Salud reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica, implementación de cercos sanitarios, búsqueda intencionada de casos y jornadas intensivas de vacunación en la zona.

El secretario de Salud de Morelos, Mario Ocampo, anunció la implementación de un operativo especial con el objetivo de contener la propagación del virus en la región. Como parte de estas acciones, se reforzarán las campañas de vacunación y se intensificarán las medidas de vigilancia epidemiológica.

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