Más Información

"No me arrepiento, ya lo hecho, hecho está”; por 4 mil pesos a la semana, Rodrigo secuestraba y torturaba en Ciudad Juárez

"No me arrepiento, ya lo hecho, hecho está”; por 4 mil pesos a la semana, Rodrigo secuestraba y torturaba en Ciudad Juárez

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Con "anticoncierto", familiares de Miguel Ángel Rojas exigen judicializar caso Axe Ceremonia; "se privilegió el dinero antes que la vida"

Con "anticoncierto", familiares de Miguel Ángel Rojas exigen judicializar caso Axe Ceremonia; "se privilegió el dinero antes que la vida"

México frena feminicidios y homicidios de mujeres en 6 años; bajan de 10.5 a 7.6 víctimas diarias

México frena feminicidios y homicidios de mujeres en 6 años; bajan de 10.5 a 7.6 víctimas diarias

En México, cada día desaparecen o asesinan a 14 mujeres; en los últimos 10 años, 34 mil 645 han sido víctimas de feminicidio

En México, cada día desaparecen o asesinan a 14 mujeres; en los últimos 10 años, 34 mil 645 han sido víctimas de feminicidio

“Caída de El Mencho no frena reclutamiento de menores del CNJG”

“Caída de El Mencho no frena reclutamiento de menores del CNJG”

Pachuca.- Sujetos a bordo de una camioneta en contra de elementos de la Policía Estatal de Hidalgo, que realizaban tareas de reconocimiento en el barrio El Canal, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

Los hechos se registraron en dicha localidad, sobre la , donde, según se dio a conocer, los agentes de seguridad realizaban trabajos de vigilancia al momento en que sobrevino el ataque armado.

Lee también

Se indicó que varios hombres a bordo de una camioneta abrieron fuego contra los uniformados, lo que ocasionó que uno de los elementos, identificado con las iniciales A. M. H., resultara lesionado, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica.

Tras los hechos, se inició un de los responsables; sin embargo, se informó que hasta el momento no han sido localizados.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]