Pachuca.- Sujetos a bordo de una camioneta dispararon en contra de elementos de la Policía Estatal de Hidalgo, que realizaban tareas de reconocimiento en el barrio El Canal, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

Los hechos se registraron en dicha localidad, sobre la carretera Zacatlán–La Bóveda, donde, según se dio a conocer, los agentes de seguridad realizaban trabajos de vigilancia al momento en que sobrevino el ataque armado.

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Se indicó que varios hombres a bordo de una camioneta abrieron fuego contra los uniformados, lo que ocasionó que uno de los elementos, identificado con las iniciales A. M. H., resultara lesionado, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica.

Tras los hechos, se inició un operativo de búsqueda de los responsables; sin embargo, se informó que hasta el momento no han sido localizados.

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