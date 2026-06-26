Ciudad Victoria. - Tras una audiencia que se extendió por más de nueve horas, una jueza de control dictó prisión pereventiva justificada, contra la exsecretaria de Bienestar Social del Gobierno del Estado, Yahleel “N”; pero no podrá ser detenida porque tiene un amparo federal.

A la exfuncionaria de la administración panista, que encabezó Francisco García Cabeza de Vaca, se le acusa por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

De forma pública, diversos medios han difundido que cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de Bienestar, presuntamente se habrían utilizado 985.2 millones de pesos en la adquisición de despensas; aunque ella lo desmintió en sus redes sociales, e incluso lanzó el reto de regalar un automóvil nuevo y se retira de la política, a quien demuestre esta versión.

La audiencia inició el jueves a las 17:00 horas, en la Sala “C” del Centro Integral de Justicia, con sede en Ciudad Victoria, y se prolongó hasta la madrugada del viernes.

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En dicha audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción mencionó las acusaciones contra Yahleel “N” y que obran en la carpeta 733/2025. También hubo oportunidad de escuchar los argumentos de cuatro abogados.

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Debido a que la imputada por diversos motivos no compareció en varias audiencias previas, la jueza Gloria Gómez determinó imponer la medida cautelar; y fue programada una nueva audiencia para el próximo 1 de julio, a las 13:00 horas, debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas a favor de la exfuncionaria.

A pesar de la medida cautelar que decretó la jueza, la imputada no pisará prisión porque mantiene un amparo vigente, motivo por el cual seguirá el proceso en libertad.

Por la madrugada, al salir del Centro Integral de Justicia, Yahleel “N” dijo a algunos reporteros: “Muchas gracias por estar al pendiente; ya estoy acostumbrada a jornadas de trabajo duras. Esta es la tercera ocasión que venimos, es la tercera ocasión que estamos aquí. Es parte de lo que nos toca vivir a las mujeres que estamos inmersas en la política; no es nuevo para mí”.

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Lanza un reto: Un automóvil nuevo

Por la tarde del viernes, en la cuenta de Facebook, Yahleel Abdala, lanzó un reto público a los medios de comunicación, periodistas y personas que han difundido que durante su gestión como secretaria de Bienestar Social la autoridad competente asignó casi 986 millones de pesos en contratos de despensas.

“A quien demuestre que durante el tiempo que YO ocupé el cargo de secretaria se adjudicaron casi 986 millones de pesos en contratos de despensas, y al que demuestre que la denuncia que tengo es, según, por presunto desvío, desfalco, mal uso o desaparición de ese presupuesto público, y a quien demuestre que obtuve beneficios de ello, le regalaré un automóvil nuevo y me retiro de la política".

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Yahleel Abdala lanzó un reto público en Facebook a los medios de comunicación, a quien encuentre el contrato millonario por las despensas, le regalará un automóvil nuevo. | Foto: Especial.

También hizo una precisión, que aseguró deliberadamente se ha omitido en muchas publicaciones: "Yo no contaba. Yo no licitaba. Yo no autorizaba pagos. Yo no administraba ni manejaba dinero público. Esas no eran facultades del cargo que desempeñé".

Por eso, agregó que resulta inaceptable que se pretenda atribuirle decisiones que legalmente correspondían a otras instancias y, además, “que se sumen cifras de periodos en los que ni siquiera ocupaba ese cargo para presentarlas como si hubieran ocurrido durante mi gestión. La verdad se demuestra con pruebas, no con titulares”.

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JACL/cr