Matamoros, Tamaulipas. - Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 32 armas largas, un fusil barreta calibre 50, así como lanza llamas y 5 vehículos con blindaje artesanal durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el Ejido La Venada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Ejército asegura arsenal en Matamoros, Tamaulipas; decomisa un fusil Barret y vehículos blindados. Foto: Especial.

Las Comandancias de la IV Región Militar y Octava Zona de Reynosa dieron a conocer que, en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se aseguró también 1 revólver calibre 28, dos aditamentos lanzagranadas, un cañón para Fusil Barret, 127 cargadores para diferente calibre, cartuchos diversos y equipo táctico.

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Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Matamoros para continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

Ejército asegura arsenal en Matamoros, Tamaulipas; decomisa un fusil Barret y vehículos blindados. Foto: Especial.

Cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.

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