Arturo Carmona encontró en su nuevo personaje de la telenovela "Sabor a ti" un conflicto que conoce desde fuera de la pantalla: la responsabilidad de ser padre y entender que, sin importar la edad de los hijos, la relación con ellos siempre está construyéndose.

El actor es padre de Melenie Carmona, su hija con la cantante Alicia Villarreal, la chica, asegura, le enseñó a ejercer la paternidad.

“Mi hija me enseñó a ser padre. Siempre tuve la responsabilidad conforme a lo que fui educado con mis padres, la familia siempre fue lo más importante”, afirmó el actor.

Melenie nació en 1999, durante el tiempo que duró la relación entre él y Alicia Villarreal. La pareja contrajo matrimonio ese mismo año y posteriormente se separó, pero para él la paternidad es una responsabilidad más allá de la edad que los hijos tengan.

“Uno nunca deja de ser padre, cualquiera que sea la edad de los hijos, y uno sigue entendiendo ciertas cosas más allá de lo que uno fue educado”.

Arturo comparte con gusto que le es posible observar parte de las enseñanzas y valores que tanto él como Alicia Villarreal buscaron transmitirle a su hija.

[Publicidad]

“Mi hija tiene responsabilidades ahora como adulta, entonces ahí está lo que le inculcamos, la educación que le dimos. Ahora vemos el espejo de nosotros con ella”.

Lee también Arturo Carmona defiende a su hija Melenie tras revelar distanciamiento con su mamá Alicia Villarreal: "has callado mucho mi amor"

Ser figura pública

La paternidad también modificó, asegura Arturo, la manera en la que observa su profesión pues ahora también piensa en la imagen que deja frente a personas cercanas.

[Publicidad]

“Es importantísimo saber qué imagen dejas a tus hijos, a la gente que te ama, porque al final te siguen observando”, expresó.

Esta responsabilidad también la traslada a las historias en las que participa en televisión, pues considera que los personajes pueden cometer errores sin que sus acciones negativas terminen siendo glorificadas.

“A veces nos deja la sensación de que a los villanos los hacemos héroes y los hacemos ejemplo a seguir; resulta que los malos ya son ejemplares, héroes”, señaló.

[Publicidad]

Las producciones, explica el también conductor, pueden mostrar las consecuencias de las decisiones de sus personajes, pero también la posibilidad de reconocer sus equivocaciones e incluso de reivindicarse.

Lee también Arturo Carmona y Cruz Martínez se lanzan contra su ex Alicia Villarreal mientras ella disfruta del amor con su novio

“Sería bueno ver las consecuencias de algo no tan bueno y poderlo corregir”.

[Publicidad]

Arturo Carmona forma parte ahora de la nueva historia producida por Lucero Suárez, "Sabor a ti" en la que interpreta a Javier, un publirrelacionista ambicioso que dedica casi todo su tiempo al trabajo y termina descuidando la relación con su hija.

“És muy dedicado a su familia, pero en especial a su esposa, no tanto a su hija, que por ahí ese descuido hace que ella sea rebelde”, explicó el actor.

La trama de "Sabor a ti" se desarrolla entre viñedos y secretos familiares y sigue a Ángela Herrera (Eva Cedeño), una ingeniera agrónoma apasionada por la vitivinicultura que, tras la muerte de su abuela, decide permanecer en Montealegre, el negocio familiar de producción de vino.

[Publicidad]

Ahí buscará descubrir el misterio en torno a "El Embrujo", un vino producido por Vicente Sarmiento (César Évora), mientras enfrenta con temple y decisión una serie de intrigas, ambiciones y conflictos personales.

"Sabor a ti", protagonizada por Eva Cedeño y Mario Morán se estrena el 21 de septiembre a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Actúan también Juan Diego Covarrubias, Erika Buenfil, Eduardo Santamarina, Nuria Bages, Alejandro Ibarra, Lisset, Sachi Tamashiro, Rodrigo Vidal, Miguel de León y Ara Saldívar, entre otros.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.