Motul, Yucatán. - Una joven de 20 años resultó lesionada tras recibir una descarga eléctrica indirecta provocada por la caída de un rayo cerca de su vivienda, en la comisaría de Kancabchén, perteneciente al municipio de Motul.

El incidente ocurrió la tarde de ayer durante una tormenta con intensa actividad eléctrica, cuando la mujer estaba en su domicilio con otra joven.

Tras escuchar el impacto del rayo, ambas sintieron una descarga, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

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Paramédicos valoraron a la joven y detectaron que presentaba presión arterial elevada y taquicardia, por lo que fue trasladada a una unidad del IMSS en Motul para recibir atención médica especializada.

Autoridades de Protección Civil de Yucatán (Procivy) recomendaron extremar precauciones durante tormentas eléctricas.

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