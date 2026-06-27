Estados | 27-06-26 | 15:17 | Actualizada | 27-06-26 | 15:17 |

Motul, Yucatán. - Una joven de 20 años resultó lesionada tras recibir una provocada por la cerca de su vivienda, en la comisaría de Kancabchén, perteneciente al municipio de .

El incidente ocurrió la tarde de ayer durante una , cuando la mujer estaba en su domicilio con otra joven.

Tras escuchar el impacto del rayo, ambas sintieron una descarga, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

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Paramédicos valoraron a la joven y detectaron que presentaba presión arterial elevada y taquicardia, por lo que fue trasladada a una unidad del IMSS en Motul para recibir atención médica especializada.

Autoridades de Protección Civil de Yucatán (Procivy) recomendaron extremar precauciones durante tormentas eléctricas.

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JACL

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