Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de un hombre por la explosión de una mina supuestamente enterrada en una brecha en el municipio de Doctor Coss.

Los peritos localizaron el cuerpo de un hombre el cual presentaba signos de violencia.

Los hechos se reportaron en un camino ubicado cerca de las localidades de El Zacate y La Lajilla, en los límites con el estado de Tamaulipas.

En una primera línea de investigación, se presume que la víctima pasó por el lugar y pisó el explosivo terrestre.

Trascendió que el artefacto había sido enterrado por un grupo criminal debido a que la zona es su paso hacia Tamaulipas.

Las autoridades ministeriales continúan con la indagatoria.

