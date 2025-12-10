Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la por la explosión de una mina supuestamente enterrada en una brecha en el municipio de Doctor Coss.

Los peritos localizaron el cuerpo de un hombre el cual presentaba signos de .

Los hechos se reportaron en un camino ubicado cerca de las localidades de El Zacate y La Lajilla, en los límites con el estado de Tamaulipas.

En una primera línea de investigación, se presume que la víctima pasó por el lugar y pisó el explosivo terrestre.

Trascendió que el artefacto había sido enterrado por un debido a que la zona es su paso hacia Tamaulipas.

Las autoridades ministeriales continúan con la indagatoria.

