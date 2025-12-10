​Hallan muerto en Guanajuato a delegado distrital del PT en Apatzingán, Michoacán; había sido reportado como desaparecido

Michoacán.- El delegado distrital del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán, Agustín Solorio Martínez, fue encontrado muerto en el estado de Guanajuato, informaron autoridades de seguridad en la entidad.

Agustín Solorio, también exdiputado local, fue reportado como desaparecido el pasado viernes 5 de diciembre y desde entonces, nada se sabía de su paradero.

Las investigaciones referían que su última ubicación había sido en el estado de Jalisco, ya que al parecer, se dirigía hacia Guadalajara.

Las fuentes consultadas, no detallaron el lugar preciso del hallazgo del cuerpo de Solorio Martínez, ni la manera en la que fue asesinado, pero indicaron que se encontraba al interior de su camioneta.

Diputados locales, dirigentes partidistas, sacerdotes, empresarios y organizaciones sociales, condenaron el homicidio y pidieron a las autoridades una exhaustiva investigación, que los lleve a los responsables de este hecho criminal.

