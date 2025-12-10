Más Información

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

VIDEO. EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela; "es el más grande jamás incautado": Trump

VIDEO. EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela; "es el más grande jamás incautado": Trump

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

​Hallan muerto en Guanajuato a delegado distrital del PT en Apatzingán, Michoacán; había sido reportado como desaparecido

​Hallan muerto en Guanajuato a delegado distrital del PT en Apatzingán, Michoacán; había sido reportado como desaparecido

Michoacán.- El delegado distrital del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán, Agustín Solorio Martínez, fue encontrado en el estado de Guanajuato, informaron autoridades de seguridad en la entidad.

Agustín Solorio, también exdiputado local, fue el pasado viernes 5 de diciembre y desde entonces, nada se sabía de su paradero.

Las investigaciones referían que su última ubicación había sido en el estado de Jalisco, ya que al parecer, se dirigía hacia Guadalajara.

Lee también

Las fuentes consultadas, no detallaron el lugar preciso del hallazgo del cuerpo de Solorio Martínez, ni la manera en la que fue , pero indicaron que se encontraba al interior de su camioneta.

Diputados locales, dirigentes partidistas, sacerdotes, empresarios y organizaciones sociales, condenaron el homicidio y pidieron a las autoridades una exhaustiva investigación, que los lleve a los responsables de este hecho criminal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]