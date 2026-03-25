La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que un grupo interdisciplinario investiga la causa del derrame de petróleo en el golfo de México, aunque aún no se identifica a la empresa responsable.

En conferencia de prensa, mencionó que se trabaja en la limpieza y se enviaron más trabajadores de Pemex para atender la situación.

“La causa del derrame tiene que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer (....). Se sigue trabajando desde el primer momento en la zona y atendiendo a los pescadores y vamos a dar un informe aquí en la mañanera de todo lo que tiene que ver con este derrame”, dijo.

Explicó que el grupo interdisciplinario lo integran la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

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Agregó que se pidió apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y tiene que dar su propio reporte frente a una denuncia por daño ambiental.

Al ser cuestionada sobre la empresa responsable del derrame en el golfo, la Presidenta dijo: “Todavía no se tiene identificada. Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada; entonces, por eso hice el grupo interdisciplinario para realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga o fue nada más una sola ocasión”, respondió.

Garantizó que ante el derrame hay apoyo para los pescadores, mencionó que se trabaja en una cuantificación de los daños económicos y descartó que esto impacte en el turismo, de cara a Semana Santa.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó a través de un comunicado que, tras un patrullaje aéreo de vigilancia en el golfo de México y en la línea de costa entre los estados de Veracruz y Tabasco, “no se identificaron manchas de hidrocarburo”, “ni presencia de las mismas” en esa región.