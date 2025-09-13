Más Información

Cinco personas heridas, una de ellas de gravedad, dejó un en una tienda Coppel del sur de .

El siniestro ocurrió en la zona centro del , donde se incendió dicha tienda departamental.

Las fuertes llamas y columnas de humo generaron pánico entre la población y una fuerte movilización policial y de cuerpos de rescate.

Autoridades estatales reportaron al menos cinco heridos, una de ellas con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada del Hospital de la Comunidad al Hospital Regional de Coatzacoalcos.

Tres personas más fueron ingresadas al Hospital de la Comunidad de Las Choapas, las cuales se encuentran bajo observación médica.

Y una más fue atendida en la unidad pero posteriormente se trasladó voluntariamente con familiares a Villahermosa, Tabasco, para continuar su recuperación.

El Gobierno del Estado aseguro mantener acompañamiento directo a las familias para garantizar la cobertura de todas las necesidades médicas y de salud, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes sobre las causas de la explosión.

