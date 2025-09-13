Un muerto y dos heridos dejó un ataque armado en contra de un antro en la zona norte de Veracruz, una región que ha venido sufriendo una escalada de violencia.

Atacan antro de Tuxpan

Los hechos ocurrieron la noche de ayer viernes en la discoteca Prestige, ubicada en la zona centro del puerto de Tuxpan, donde hombres armados irrumpieron y dispararon contra los empleados.

Un muerto y dos heridos tras ataque

En el lugar fue asesinado un guardia de seguridad; además los atacantes dejaron dos heridos: un segundo guardia y un mesero, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.

Elementos de distintas corporaciones, acudieron a resguardar la zona; en tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron una investigación.

Veracruz sufre una escala de violencia relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y del crimen organizado.

A finales de junio, la violencia hizo crisis con el secuestro y posterior asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, quien fue videograbada -por un comando armado- atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión.

Posteriormente, a principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

La aparición de cuerpos de personas descuartizadas ha sido la constante durante los últimos meses

