Veracruz.— El municipio de Coxquihui, en el norte de Veracruz, está sumido en la violencia. El excandidato a la presidencia municipal Ramón Valencia (Morena) fue privado de la libertad y luego asesinado. Además, la vivienda del alcalde electo panista fue atacada a tiros.

El municipio de Coxquihui históricamente ha sufrido violencia relacionada con la operación de una banda de delincuentes apodados Los Pelones y diversos rivales. La violencia se extendió a las elecciones municipales pasadas y se recrudeció en las últimas 72 horas.

El lunes, Ramón Valencia Pérez fue privado de la libertad por un grupo armado. El joven político había sustituido en la candidatura a su padre Germán Anuar Valencia, asesinado en su casa de campaña al inicio de las campañas en abril pasado.

Durante la noche del martes se reportó la aparición de restos humanos en bolsas de basura en el municipio de Espinal, zona contigua a Coxquihui. Fue hasta este miércoles que la Fiscalía General de Veracruz confirmó que parte de los restos correspondían al excandidato.

El organismo explicó que un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que los cuerpos encontrados pertenecen a dos víctimas, una de ellas fue identificada oficialmente con las iniciales R.V.P., es decir, se trata del abanderado morenista. Mientras tanto, la segunda persona no había sido identificada.

Ayer, también en Coxquihui y a plena luz del día, personas armadas dispararon contra la casa del presidente municipal electo Lauro Becerra (PAN), lo que generó pánico en la población, mientras que las escuelas públicas fueron evacuadas. Durante el ataque, un habitante del lugar fue asesinado.

En videos difundidos en redes sociales se observa a una maestra y a sus alumnos resguardándose de los disparos que se escuchan, así como a cientos de estudiantes y sus familiares saliendo del centro escolar.

La dirigencia estatal del PAN condenó la agresión y recordó que desde el 4 de agosto pasado pidieron públicamente medidas de protección para el alcalde electo, tras los ataques con drones en el municipio.

“Lejos de cesar, la violencia se ha recrudecido y hoy nuevamente atentan contra él y su familia. La omisión y la falta de respuesta de las autoridades competentes han permitido que estos hechos violentos se repitan y escalen”, acusó el partido.

Durante el proceso de registro de aspirantes morenistas a la alcaldía de Coxquihui se había registrado Reveriano “N”, señalado por las propias autoridades como presunto líder de un grupo delincuencial. Tras las presiones, quedó fuera de la contienda. En enero fue detenido por el presunto delito de homicidio.