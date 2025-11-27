Cuauhtémoc, Chihuahua.- El Centro de Convenciones Centenario Tres Culturas impulsará el desarrollo económico y posesionar a la región como referente de conectividad empresarial e industrial.

Así lo expresó la gobernadora Maru Campos Galván al inaugurar este inmueble construido con una inversión conjunta de 115 millones de pesos, entre Gobierno del Estado y Ayuntamiento.

En su mensaje, la mandataria estatal afirmó que los bloqueos que se registran en distintas carreteras de la entidad son legítimos y responden a la necesidad de atender al sector primario.

“Estos bloqueos no pertenecen a ningún partido, hay personas de todas las ideologías. Debemos pensar en otras formas en donde podamos incidir al Gobierno Federal, a que elimine o disminuya los daños que hace esta Ley General de Aguas, y sigan protegiendo a los productores”, aseveró.

Además en su mensaje aclaró que “en este gobierno creemos en acompañar, no en abandonar, en escuchar, no en silenciar. Aquí comprendemos que aunque el gobierno no genera riqueza, sí generamos condiciones para que la riqueza sea posible”.

El corte del listón lo hicieron la gobernadora Campos Galván, junto con el presidente municipal Humberto Pérez, develaron la placa conmemorativa para dar inicio a las actividades del Día de la Manufactura, la primera exposición que alberga el inmueble.

Este nuevo complejo, en el que se hizo una inversión conjunta de 115 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, cuenta con cuatro salas, la mayor con un aforo de hasta 4 mil personas.

Asimismo dispone de climatización, iluminación, wifi, audio, proyección, cocina y módulos de escenario, sistema contra incendios y espacios de usos múltiples en los que se podrán realizar simposios, exposiciones, congresos, eventos culturales y actividades empresariales.

Durante la ceremonia, la mandataria hizo entrega de las Preseas al Emprendimiento, a la Innovación y al Mérito Empresarial, que se otorgaron a una compañía de servicios industriales, a una gasera y a una quesería, respectivamente.

“Queremos seguir caminando con ustedes. Vamos a seguir impulsando infraestructura, desarrollo y equidad. Cuauhtémoc nunca ha dejado de crecer y hoy vuelve a demostrar por qué es uno de los motores económicos más grandes de Chihuahua”, añadió.

El alcalde por su parte agradeció la colaboración del Gobierno del Estado y celebró que hoy la localidad, cuenta con un hogar donde las ideas, el trabajo y la diversidad se encuentran.

Y acompañada de María de Lourdes Medina, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como del alcalde de Columbus, Nuevo México, Philip H. Skinner, la titular del Ejecutivo recorrió los stands que forman parte de la exposición.

