Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que en todo el estado se llevan a cabo acciones orientadas a fortalecer el desarrollo urbano y territorial sostenible y ordenado, con una visión de respeto al medio ambiente.

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, realizada en el marco del Día Mundial del Urbanismo, el mandatario destacó que los planes de desarrollo urbano y territorial en cada región y municipio impulsan obras de infraestructura carretera, así como la mejora y ampliación de vialidades, con el objetivo de generar mayores oportunidades de justicia social.

“También tenemos condiciones de mejora de movilidad, como son las ampliaciones de libramientos, el proyecto de un segundo piso en Tampico, sobre la avenida Hidalgo, y los sistemas BRT, que están prácticamente concluidos para iniciar operaciones el próximo año en la zona conurbada de Ciudad Madero, Altamira y Tampico, y próximamente en Reynosa, en coordinación con la presidenta de la República”, precisó Villarreal Anaya.

El gobernador resaltó que Tamaulipas es una de las entidades con mayor reserva territorial destinada a la conservación del medio ambiente, ya que 22 por ciento del territorio estatal se encuentra bajo alguna figura de protección, como la Reserva de la Biósfera El Cielo o la Laguna Madre, además de otras áreas donde se promueven acciones de reforestación, siembra de manglares, limpieza de ríos y recuperación de cañones cercanos a zonas urbanas.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, subrayó que bajo el liderazgo del gobernador se ha impulsado un modelo de crecimiento urbano ordenado, humano y sustentable, basado en planeación, datos y empatía.

Explicó que esta política se desarrolla a través del Programa Estatal para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas, los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, con la participación de especialistas, académicos y ciudadanía.

Impulsan desarrollo urbano sostenible en Tamaulipas (03/11/2025). Foto: Especial

“Crecer no es solo levantar edificios o abrir avenidas; crecer es garantizar bienestar, seguridad y oportunidades”, expresó Saldívar Lartigue.

La funcionaria reafirmó el compromiso de su dependencia de continuar trabajando con rigurosidad técnica, diálogo y coordinación con los municipios, al tiempo que subrayó que ordenar y cuidar las ciudades es una tarea de largo plazo y de todas las generaciones.

“Tamaulipas ya camina en esa dirección, porque se transforma con visión, participación y responsabilidad”, concluyó.

