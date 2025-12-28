Chilpancingo.- Dos de los tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), desaparecidos el 20 de diciembre, fueron identificados entre los tres cadáveres hallados hace tres días en un paraje en la colonia Silvestre Castro, al poniente de Acapulco.

Este domingo en sus redes sociales, el ITA publicó dos esquelas por el asesinato de los estudiantes Irving Antonio Cebrero y Víctor Mendoza García.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron la identificación de los dos jóvenes. Además informaron que están en espera de los resultados de ADN para confirmar si el tercer cadáver corresponde al estudiante, Raymundo Ramos Soto.

El crimen de los estudiantes provocó indignación entre los acapulqueños.

El 26 de diciembre, alrededor del mediodía, en un paraje de la colonia Silvestre Castro, en la parte alta de la zona poniente del puerto, fueron hallados tres cadáveres dentro de bolsas negras de plástico.

Según el reporte los cadáveres estaban en estado de descomposición y tenía señas de tortura.

Al lugar de los hechos arribaron peritos de la FGE y después fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Tras el hallazgo, comenzó a circular la versión de que los tres cadáveres correspondían a los tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) que fueron desaparecidos el 20 de diciembre en la zona poniente del puerto, cerca del paraje donde fueron hallados los cadáveres.

Los tres estudiantes fueron vistos por última vez la tarde del 20 de diciembre rumbo en la playa Mimosa cerca del poblado Pie de la Cuesta, al poniente de Acapulco.

Fuentes de la fiscalía informaron que la tarde del jueves, en el poblado de San Isidro, también en la zona poniente del puerto, fueron detenidas tres personas presuntamente implicadas en la desaparición de los tres estudiantes.

Tras la detención, choferes de la urvan en la zona poniente bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo para impedir el traslado de los detenidos.

El miércoles, en la víspera de Navidad, los familiares, amigos y vecinos bloquearon un carril de la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de el Asta Bandera para exigir la presentación de los jóvenes.

La protesta duró unas cuatro horas, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Al final los familiares fueron atendidos por el subsecretario de Desarrollo Político de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros y personal de la FGE.

De acuerdo a los familiares, las autoridades se comprometieron a intensificar la búsqueda de los tres estudiantes.

