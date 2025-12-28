Culiacán, Sin.- Los actos de violencia continúan en el estado con tres nuevos asesinatos, una de las victimas es un adolescente de nombre Diego “N”, de 15 años de edad, el cual fue encontrado atado de pies y manos, con los ojos vendados e impactos de bala, en una de las calles de la colonia Cuatro de Marzo, en Culiacán.

También, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde en transcurso de esta semana se han suscitado enfrentamientos entre grupos rivales y asesinatos, elementos del ejército y la Policía Estatal en un patrullaje por campos agrícolas descubrió una caja de cartón abandonada con cinco explosivos artesanales.

Ante este hallazgo, se notificó al Ministerio Público Federal y se solicitó la presencia de una de las células militares especializadas en el manejo de explosivos, para que procedieran a inhabilitarlos en una zona despejada.

Zona acordonada por los hechos en Sinaloa (28/12/2025). Foto: Especial

Lee también Intensifican búsqueda de adulta mayor desaparecida en Yucatán; participaron 51 cuadrillas de rastreo

Sobre los homicidios, las autoridades judiciales fueron notificados que el adolescente que fue encontrado asesinado a balazos, atado de pies y manos, con los ojos cubiertos, tenia su domicilio en la comunidad de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito.

En la colonia Juntas de Humaya, en la capital del estado, el joven Kevin Omar “N”, de 21 años de edad, quien se encontraba sentado en una silla de plástico, en el patio de su casa fue asesinado de varios disparos, por personas que viajaban en una motocicleta.

Los agresores, le dispararon desde el exterior del inmueble, ubicado por la calle Ajonjolí, para después huir rápidamente del lugar, sin ser detenidos por la policía, pese al operativo que se puso en marcha.

Lee también Hallan tres camionetas del Ejército clonadas en Chiapas; presuntamente pertenecen al CJNG

Elementos de seguridad llegan a la zona de los incidentes (28/12/2025). Foto: Especial

En la comunidad del Ranchito de Castro, en el municipio de Guasave, una persona del sexo masculino de nombre, Antonio “N” de 46 años de edad, fue encontrado muerto, con varias heridas en su cuerpo producidas con machete.

Sus familiares al llegar a visitarlo, lo encontraron tirado dentro de su vivienda con restos de sangre, por lo que notificaron a los cuerpos de auxilio y a la policía, sin embargo, al revisarlo, determinaron que no presentaba signos vitales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov