Tlaxcala, Tlax.- La emoción, la tradición y el peligro volvieron a cruzarse este sábado en las calles de Huamantla, Tlaxcala, donde miles de personas se congregaron para presenciar la celebración de la edición 2025 de la tradicional Huamantlada, que concluyó con un saldo de 8 heridos, uno de ellos de gravedad.

La Huamantlada, conocida como la capea más grande del mundo, inspirada en los encierros de San Fermín en Pamplona, España, es una de las celebraciones más esperadas en el estado de Tlaxcala. Es parte de los eventos de la feria patronal en honor a la virgen de La Caridad.

Este 2025, el comité organizador soltó 18 toros de lidia de más de 400 kilogramos cada uno, todos bien presentados. Los bureles, como cada año, fueron los protagonistas de este evento de alto riesgo.

Durante dos horas, aficionados a la fiesta brava y algunos envalentonados por el consumo de bebidas alcohólicas, sortearon a los toros bravos dentro del circuito; la mayoría de ellos resultó ileso o con lesiones leves.

Ricardo Rosas Velázquez, director de Atención Especializada a la Salud de la Secretaría de Salud (Sesa), informó que La Huamantlada concluyó con un saldo de ocho lesionados, entre ellos solo uno de gravedad.

La Huamantlada es parte de los eventos de la feria patronal en honor a la virgen de La Caridad.Foto: Especial.

Detalló que un hombre de 44 años de edad, originario de Xaneletla, en Puebla, fue auxiliado dentro del circuito, al haber sido embestido por uno de los toros bravos y recibir dos cornadas, una en el abdomen y otra en un muslo, además de sufrir un trauma cerrado de tórax por el ataque.

“Se encuentra en quirófano y su estado, me reportan, que está crítico”, indicó

Remarcó que es el único herido de gravedad en el saldo de La Huamantlada; el resto, aseguró, presentaron lesiones menores que no requirieron de atención médica especializada ni hospitalización.

“El resto de lesionados que tuvimos fueron con lesiones menores, de entre 8 y 62 y dos años, en su gran mayoría masculinos y no ameritaron ningún otro tipo de atención”, comentó.

El funcionario del sector salud atribuyó el “saldo blanco” de esta capea a las nuevas medidas de regulación que implementó el Gobierno municipal de Huamantla, para la celebración de La Huamantlada, y al operativo de seguridad y rescate coordinado con el Gobierno estatal.

La Huamantlada concluyó con un saldo de ocho lesionados, entre ellos solo uno de gravedad. Foto: Especial.

Por primera vez, después de casi siete décadas de celebración de La Huamantlada, hubo un esfuerzo mayor por limitar el consumo de bebidas alcohólicas dentro del circuito, así como el horario de acceso y permanencia a este.

Algunas escenas de La Huamantlada resultan impactantes, ya circulan en las redes sociales donde se hicieron virales. Por ejemplo, la embestida de un hombre, visiblemente en estado de ebriedad, por un toro negro azabache.

Las peleas campales dentro del circuito, después de que fueron retirados los toros, tampoco faltaron.

En redes sociales, el presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos, presumió que La Huamantlada 2025 se vivió en orden, seguridad y con orgullo.

“Hoy quedó claro que la Huamantlada no necesita del exceso de bebidas alcohólicas para brillar. Nuestra verdadera esencia está en la convivencia familiar, en la pasión por la fiesta brava, en el colorido de nuestras calles, en el trabajo de las peñas, en la alegría de los visitantes y en la orgullosa imagen que Huamantla proyecta al mundo”, comentó.

dmrr