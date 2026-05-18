Pachuca. - El gobierno del estado de Hidalgo emitió una convocatoria dirigida a artesanos indígenas para la creación de una playera conmemorativa del Mundial de Futbol, en la que se utilicen motivos de los pueblos originarios de la entidad. La propuesta ganadora será exhibida en actividades relacionadas con la justa deportiva y la Federación Mexicana de Futbol.

El secretario de Planeación y Prospectiva de la entidad, Miguel Ángel Tello Vargas, explicó que, a través del programa “Impulso Indígena”, se lanzó la convocatoria para artesanos que viven en localidades contempladas dentro de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado, así como en zonas con rezago social o de atención prioritaria.

¿Quiénes podrán participan en la creación de la playera del Mundial de Futbol en Hidalgo?

Destacó que podrán participar quienes cumplan con estas condiciones y entreguen una muestra representativa de los textiles y la cosmovisión de sus localidades. Con ello, se busca visibilizar el trabajo de los artesanos y dignificar la aportación de los pueblos originarios.

Precisó que se pretende que esta playera se convierta en un símbolo de representación de Hidalgo ante México y el mundo. Con los trabajos textiles que se realizan en municipios como Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec, Huejutla y otras regiones, Hidalgo ha alcanzado reconocimiento no sólo nacional, sino también internacional.

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Tello Vargas indicó que se busca que la elaboración de la playera incorpore diversos elementos culturales y simbólicos, así como técnicas tradicionales y expresiones propias de los pueblos originarios de Hidalgo. En la evaluación se tomarán en cuenta aspectos como la pertenencia cultural, originalidad, técnica, calidad de la pieza, trayectoria e integración con la identidad deportiva.

El jurado estará integrado por instituciones estatales, federales y representantes de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Cuándo se anuncia al ganador de la playera del Mundial de Futbol en Hidalgo?

Los resultados se darán a conocer el próximo 15 de junio, fecha en la que también se realizará la premiación de la convocatoria, que permanecerá abierta del 18 de mayo al 6 de junio. Las propuestas deberán enviarse a la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas.

¿Qué recibirá el artesano que gane el concurso de playeras de futbol en Hidalgo?

Para este concurso habrá una bolsa total de 190 mil pesos.

El primer lugar obtendrá 120 mil pesos, además de la exhibición de su diseño en actividades relacionadas con el Mundial de Futbol y la Federación Mexicana de Futbol

obtendrá 120 mil pesos, además de la exhibición de su diseño en actividades relacionadas con el Mundial de Futbol y la Federación Mexicana de Futbol El segundo lugar recibirá 50 mil pesos

recibirá 50 mil pesos El tercero lugar 20 mil pesos.

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