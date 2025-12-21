Hermosillo, Sonora.- Este domingo 21 de diciembre dio inicio el invierno astronómico, pero en Hermosillo lejos de registrarse un descenso en las temperaturas, la ciudad vivió una jornada histórica al romperse el récord de temperatura máxima para esta temporada.

De acuerdo con registros de MeteoAlert, Hermosillo alcanzó los 35 grados centígrados, mientras que en algunas zonas de la ciudad el termómetro llegó hasta los 36 °C, convirtiendo a este inicio de invierno en el más caluroso de los últimos 30 años.

El récord anterior se había establecido el 6 de diciembre de 2015, cuando se registró una temperatura máxima de 34 °C.

La nueva marca fue confirmada por la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Hermosillo, considerada una de las principales referencias oficiales para el monitoreo del clima en la región.

Especialistas señalan que este comportamiento atípico de las temperaturas refleja los efectos de patrones climáticos extremos que se han intensificado en los últimos años, generando inviernos cada vez menos fríos en el noroeste del país.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir atentos a los reportes meteorológicos ante posibles variaciones bruscas del clima.

