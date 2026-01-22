Más Información

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Laguna siguen en proceso legal

Gertz Manero llega a San Lázaro para comparecencia; busca ser ratificado como embajador en Reino Unido

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

Culiacán. - El cuerpo de un hombre envuelto en bolsas de color negro, al que le colocaron un mensaje, el cual fue abandonado a un costado del Congreso del Estado, por sus características se presume que corresponde al del agente de la policía municipal de Culiacán, César Eduardo Ramìrez Felix, reportado como desaparecido.

Las autoridades de seguridad y personal del ejército que fueron notificados que cerca de las orillas del río, donde se ubica un reloj, se encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino, cuyas características coinciden con las de César Eduardo “N”.

El vehículo particular Volkswagen Ventor de color dorado que conducía el agente de policía municipal fue localizado por la calle Nevado de Toluca, al sur de la capital del estado, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado lo analizan.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localizador de este elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, el cual fue visto por última vez, la mañana del miércoles pasado al salir de la sindicatura del Salado, presuntamente, con rumbo a la capital del estado.

Se conoce que el agente Cesar Eduardo se encontraba fuera de servicio por lo que su familia al perder todo contacto con él presentó la denuncia respectiva por lo que se inició su búsqueda y se emitió una ficha de localización.

Vecinos de la parte sur de la capital del estado reportaron que un vehículo Volkswagen había sido abandonado sobre la calle Nevado de Toluca, al verificar su estatus, los policías municipales descubrieron que se trata del vehículo que conducía su compañero.

Este es el segundo policía municipal reportado como desaparecido en el transcurso de este mes. El pasado 7 de enero se divulgo que un elemento de la Policía Municipal de Navolato de nombre Kevin Guadalupe Valenzuela Rodríguez, de 24 años de edad, desapareció en forma misteriosa al concluir sus actividades oficiales.

afcl/LL

