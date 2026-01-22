Culiacán. - El cuerpo de un hombre envuelto en bolsas de color negro, al que le colocaron un mensaje, el cual fue abandonado a un costado del Congreso del Estado, por sus características se presume que corresponde al del agente de la policía municipal de Culiacán, César Eduardo Ramìrez Felix, reportado como desaparecido.

Las autoridades de seguridad y personal del ejército que fueron notificados que cerca de las orillas del río, donde se ubica un reloj, se encontró el cuerpo de una persona del sexo masculino, cuyas características coinciden con las de César Eduardo “N”.

Lee también Reportan desaparición de policía municipal de Culiacán; Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emite ficha de búsqueda

El vehículo particular Volkswagen Ventor de color dorado que conducía el agente de policía municipal fue localizado por la calle Nevado de Toluca, al sur de la capital del estado, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado lo analizan.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localizador de este elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, el cual fue visto por última vez, la mañana del miércoles pasado al salir de la sindicatura del Salado, presuntamente, con rumbo a la capital del estado.

Se conoce que el agente Cesar Eduardo se encontraba fuera de servicio por lo que su familia al perder todo contacto con él presentó la denuncia respectiva por lo que se inició su búsqueda y se emitió una ficha de localización.

Lee también Realizan búsqueda de joven tiktoker levantada el martes en Sinaloa Completa

Vecinos de la parte sur de la capital del estado reportaron que un vehículo Volkswagen había sido abandonado sobre la calle Nevado de Toluca, al verificar su estatus, los policías municipales descubrieron que se trata del vehículo que conducía su compañero.

Este es el segundo policía municipal reportado como desaparecido en el transcurso de este mes. El pasado 7 de enero se divulgo que un elemento de la Policía Municipal de Navolato de nombre Kevin Guadalupe Valenzuela Rodríguez, de 24 años de edad, desapareció en forma misteriosa al concluir sus actividades oficiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL