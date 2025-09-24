Más Información

Pachuca.– La Procuraduría de Justicia de Hidalgo mantiene las investigaciones sobre el localizada cerca de una presa en la localidad de Tolcayuca y cuyo cadáver se encontraba envuelto en plástico.

De acuerdo con la dependencia, se recibió un reporte anónimo sobre la presencia del cuerpo por lo que registró una fuerte movilización policíaca luego de que elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio.

Se informó que sobre un terreno en despoblado rumbo a la colonia Lomas del Álamo se abandonó el que permanece en calidad de desconocida y quien había sido emplayada en plástico

Hasta el momento no se cuentan con indicios sobre quién cometió el crimen, sin embargo, se informó que continúan las investigaciones que se integran a la carpeta de investigación que fue iniciada por estos hechos.

